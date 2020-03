Frederiksborggruppen søger om tilladelse til at bygge nye, store butikker bag Føtex i Slangerupgade. Foto: Martin Warming

Nye butikker skal skyde op ved Føtex

Frederiksborggruppen vil bygge nye, store udvalgsvarebutikker på Slangerupgade/Roskildevej ved Føtex

Hillerød Posten - 04. marts 2020
Af Mette Dolmer Thygesen

To nye, store butikker er på vej til at blive bygget ved Føtex i Slangerupgade.

I hvert fald skal politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget på deres møde i dag, onsdag 4. marts, tage stilling til, om kommunen skal gå videre med at udarbejde en lokalplan for nye butikker på grunden Slangerupgade 56A-B.

Bag forslaget står Frederiksborggruppen A/S og Innovater A/S, som søger om, at lokalplanarbejdet går i gang, da de har indgået forhåndsaftale med to butikker. Butikkerne får en minimumsbutiksstørrelse på 800 kvadratmeter, og det samlede butiksareal kommer op på op til 3.800 kvadratmeter, skriver forvaltningen i sagsfremstillingen.

"Vi vil gerne samle detailhandlen i bymidten. Det er det, der er vores fokus, og det er også det, lejerne synes, er en rigtig god ide," siger Jesper Steen Lorentzen fra Frederiksborggruppen til Hillerød Posten.

Hvem lejerne er, venter parterne med at offentliggøre af hensyn til deres nuværende drift.

10 meters højde De nye butikker kommer til at ligge på en cirka 6.450 kvadratmeter stor grund bag Føtex og ved Roskildevej, hvor den store nye bydel Frederiksbro er godt i gang med at blive bygget.

Bygherren ønsker at opføre projektet i maksimalt to etager i op til 10 meters højde, står der i sagsfremstillingen:

"Derfor er det forvaltningens vurdering, at det rent skalamæssigt ikke vil få nogen betydende indflydelse for villaområdet mod øst. Dette grænser allerede op til Føtex' store butiksbygning samt den større erhvervsbygning, hvor Hillerød Motor Co. er placeret," skriver forvaltningen.

Styrker butiksudbuddet Mod nord er nabobebyggelsen Føtex, mod syd er det den større erhvervsbygning med Hillerød Motor Co., og mod vest bliver Frederiksbro bygget med højhuse i op til 15 etager.

"Det er således forvaltningens vurdering, at den nye bebyggelses omfang er tilpasset den kontekst, som bygningerne vil blive placeret i," skriver forvaltningen.

I forbindelse med sagsbehandlingen er der også blevet udarbejdet et detailhandelsnotat, står der i sagsfremstillingen.

I notatet vurderes det, at butiksudbuddet i Hillerød bymidte vil blive styrket ved realisering af projektet.

Det vurderes, at projektet vil flytte ekstra 45-55 millioner kroner inklusiv moms til Hillerød bymidte, hvilket svarer til en stigning på knap fem procent af den samlede udvalgsvareomsætning i Hillerød bymidte.

Også de trafikale forhold har forvaltningen set nærmere på i forbindelse med projektet - og forvaltningen vurderer, at den afledte trafikafvikling fra butikkerne kan håndteres.

Der skal være indkørsel til området fra Slangerupgade og fra krydset ved Roskildevej og henover Føtex' parkeringsplads. Udvikler af området har en forhåndsaftale med Salling Group om at omdanne en del af Føtex' parkeringsplads til indkørsel til det nye butiksområde.

Herudover har forvaltningen sikret, at vareleveringen til området kan ske, uden at lastbiler skal bakke ind i området fra de offentlige veje for at sikre, at trafikken i området bliver så sikker som muligt.

Borgermøde og høring Hvis arkitekturudvalget - og efterfølgende Økonomiudvalget - godkender startredegørelsen, skal forvaltningen udarbejde et forslag til en ny lokalplan for området.

Der vil blive holdt et tidligt borgermøde om startredegørelsen onsdag 1. april kl. 19.30 på Hillerød Rådhus.

Lokalplanforslaget skal senere behandles og besluttes af byrådet for at kunne blive sendt i offentlig høring i cirka otte uger, og der vil blive afholdt et nyt borgermøde.

Frederiksborggruppen, som har købt grunden på en aftale, som er betinget af en ny lokalplan, forventer, at politikerne bakker op om planerne på mødet onsdag.