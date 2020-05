Ulykken skete ud for Street Lab på Milnersvej. Foto: Martin Warming

Ny ulykke: Motorcykel og bil stødte sammen

Ifølge Nordsjællands Politi tyder det på, at ulykken skete, da føreren af personbilen - en 23-årig mand fra København - ikke overholdt sin vigepligt, da han skulle køre ud på Milnersvej fra en sidevej. Motorcyklen - der blev ført af en 28-årig mand fra Hillerød - kørte derfor ind i bilen.

Motorcyklisten blev tilset af redningsmandskab på stedet, og de første meldinger lyder på, at han ikke er kommet alvorligt til skade. Ifølge Hillerød Posten blev han dog kørt til kontrol på hospitalet.

Ulykken skete ud for for Street Lab, og Milnersvej var kortvarrigt spærret i begge retninger i forbindelse med ulykken. Der er åbnet for trafik igen.