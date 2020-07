Royal Unibrew, der i forvejen har et samarbejde med Royal Stage i Hillerød, skal være med til at løfte publikumsoplevelsen på Hillerød Stadion, fortæller Jackie Rasmussen, der er sports- og salgsdirektør i klubben. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ny sponsor skal være med til at løfte publikumsoplevelsen på Hillerød Stadion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny sponsor skal være med til at løfte publikumsoplevelsen på Hillerød Stadion

Hillerød Fodbold og Royal Unibrew har indgået et samarbejde

Hillerød Posten - 25. juli 2020 kl. 08:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Hillerød Fodbold skyder den nye sæson i 2. division i gang, bliver det med bryggeriet Royal Unibrew som samarbejdspartner og sponsor.

Læs også: 175 børn på feriecamp på Hillerød Stadion

De to parter har nemlig indgået en fem-årig aftale, fortæller Jackie Rasmussen, der er sports- og salgsdirektør i Hillerød Fodbold.

"Jeg er utrolig stolt over, at Royal Unibrew har set potentialet i Hillerød Fodbold. Vi har gennem en længere dialog lavet en lang aftale, og Royal Unibrew er nu med på holdet de næste fem år. Jeg forventer et stærkt samarbejde, hvor vi i fællesskab vil lave events på Hillerød Stadion for at få endnu flere folk på lægterne," lyder det fra Jackie Rasmussen.

Den nye aftale betyder ikke, at der kommer til at stå 'Royal' på spillertøjet i Hillerød Fodbold. Til gengæld bliver bryggeriet synlige på stadionet på Selvskovvej på flere andre måder.

"Der vil selvfølgelig komme flere bannere op rundt omkring på stadion, men det vigtigste er nok, at Royal Unibrew skal hjælpe os at løfte tilskueroplevelsen med forskellige tiltag og events, så det bliver endnu federe at se fodbold på Hillerød Stadion," fortæller Jackie Rasmussen.

Løfte klubben Hos Royal Unibrew er man også ganske godt tilfreds med aftalen med Hillerød Fodbold.

"Vi vil gerne støtte lokalt i Hillerød. Vi har i forvejen et rigtigt godt samarbejde med Royal Stage, så der vil være nogle synergier, vi kan bruge til at lave en masse fede ting lokalt," siger Per Norup, der er seniordistriktschef hos Royal Unibrew, til Hillerød Posten.

"Hillerød Fodbold er en spændende klub, og de har nogle store og spændende planer, som vi gerne vil støtte op om. Vi vil rigtig gerne hjælpe dem med at skabe nogle endnu mere spændende og fede publikumsoplevelser med forskellige fester, events og andre tiltag, og jeg er sikker på, at vi sammen kan løfte Hillerød Fodbold, så det bliver en endnu mere interessant klub for både spillere, publikum og andre samarbejdspartnere," siger Per Norup.

Hverken Hillerød Fodbold eller Royal Unibrew har lyst til at fortælle noget om økonomien i den nye aftale.

relaterede artikler

Nu er de yngste fodboldspillere også kommet på græs 04. juli 2020 kl. 05:14

Hillerødpiger skal spille liga-bold 20. juni 2020 kl. 06:00