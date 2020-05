Der er fuld gang i spejderhytten i Hillerød Øst, hvor de åbnede for et år siden - lige nu kan spejderne dog ikke mødes, som her på dette foto, men laver opgaver hjemmefra og deler dem online. Privatfoto

Ny spejdergruppe er godt i gang i Hillerød Øst

De har også fem spejdere i 10-12 års alderen, også kaldet stifindere. De arbejder med inspiration fra de nordamerikanske prærieindianere. De lærer at lave mad over bål, tænde bål, uden det ryger, skyder med bue og pil og øver snigning i skoven og det at færdes uset i naturen.

Jagt efter følfod

"Her under Coronaepidemien har vi ikke kunnet mødes til ugentlige spejdermøder eller tage på weekendture. Vi har i stedet midlertidigt måtte tage internettet i brug. Vi havde f.eks. en konkurrence med præmie om, hvem der fandt årets første følfod. Det var populært, for spejderne kunne hver for sig gå på jagt samtidigt. Vi har også lavet træning i tovværk og knob. Det skal vi jo anvende til at bygge borde, tårne og lejrudrustning til sommerlejren," skriver truppen.