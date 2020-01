Ny rapport: Her er der mest trængsel i Hillerød

"Vi var nok mest overraskede over, at kortlægningen ikke viste mere trængsel. Men selvom mange af os, som kører i byen, godt ved, hvor problemerne er, så er det rigtig rart at få noget data på det. Det er grunden til, at vi tager fat på det her. Vi har ikke penge til at fixe det hele - hele tiden. Men så vil vi sætte ind der, hvor det giver den største lettelse i trafikken," siger udvalgsformand Dan Riise fra Venstre.

Historik og her-og-nu

Det var tilbage i november, at byrådet satte 7,5 millioner kroner af på budgettet til en række fremkommelighedsprojekter i trafikken i 2020 - ét af dem er altså computerprogrammer, som kan kortlægge trafikproblemerne, så forvaltningen både har en analyse af trafikkens historiske udvikling og samtidig et 'her og nu'-billede af trængslen på hele kommunens vejnet.

Rapporten, som blev fremlagt for politikerne 8. januar viser, at der er trængsel på alle vejene omkring krydset Milnersvej-Søndre Jernbanevej-Hammersholtvej, og at indfaldsvejene fra Hillerød Motorvejens forlængelse er kraftigt belastede. Også på Herredsvejen i udadgående retning stopper trafikken til, men kun i en kort periode, viser analysen. Desuden er vejene omkring Tikanten også belastede, og den registrerede hastighed ligger her mellem 40 og 60 procent af den tilladte hastighed, viser analysen.

Dan Riise og resten af udvalget har store forhåbninger til, at de mange analyser og data kan sikre, at kommunen ved præcis hvor, der skal sættes ind med trafikforbedringer:

"De her data samler op, hvad der sker i trafikken, så vi hele tiden bliver klogere, efterhånden som der bliver puttet flere og flere data ind i systemet. Nu er vi også i gang med at forbedre alle lyskryds, og når lyskrydsene snakker mere sammen, kan det give et bedre flow i trafikken," siger han.