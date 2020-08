Ny plan for nationalparken er klar: Kan hentes på biblioteket

Kort inden sommerferien vedtog bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland planen for, hvordan nationalparken skal udvikles over de næste seks år.

"Bestyrelsen håber, at mange vil benytte lejligheden til at blive klogere på den rige natur og historie, som nationalparken rummer. Planen er resultatet af næsten to års arbejde og ser ud, som den gør, takket være de mange gode ideer og forslag, som borgere og foreninger har bidraget med undervejs. Den store opbakning tegner lovende for de næste seks års arbejde. Lokalt ejerskab er helt afgørende for, at de mange spændende indsatser i nationalparkplanen kan realiseres," fortæller Carl Bruun, bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.