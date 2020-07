Ny parkerings-app kommer til Hillerød

"Hillerød var hurtigt på vores ønskeliste over byer, hvor vi gerne ville lancere den nye parkeringstjeneste. Det er en by i vækst med en central placering i Nordsjælland, der tiltrækker mange mennesker takket være de naturskønne omgivelser og et blomstrende erhvervsliv. Vi ved også, at vi har mange kunder i området, der i forvejen benytter OK-appen til at tanke og vaske deres bil, så vi ser det også som en god service til dem," siger Claus Møller Sørensen ifølge en pressemddelsel fra OK. Han der er markedschef hos OK.