Malte Arensbach vil gerne skabe et sted, hvor Hillerøds unge under 18 år kan have en fest - i trygge rammer. Foto: Anna Hjortsø

Send til din ven. X Artiklen: Ny natklub: Malte vil lave trygge fester for unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny natklub: Malte vil lave trygge fester for unge

18-årige Malte Arensbach vil invitere 15-18-årige på light øl og energidrikke i de tidligere Haze-lokaler

Hillerød Posten - 16. juli 2020 kl. 06:41 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Der skal gøres hovedrent," siger Malte Arensbach som noget af det første, da han viser rundt i de sortvæggede lokaler. Det klistrer stadig under skoene fra den sidste fest på diskoteket Haze, der tidligere lå i lokalerne på Torvet 5.

Nu er det Malte Arensbach, der har fået nøglerne, og han har store ambitioner om at skabe et sted, hvor Hillerøds unge mellem cirka 15 og 18 år kan feste 1-2 gange om måneden og samtidig være i trygge hænder.

"Jeg håber at kunne lave nogle fede fester for de lokale unge. De har ikke noget sted at være - jeg har hørt, at de her i Hillerød drikker sig fulde i en park, men så hellere i trygge rammer, hvor dørmanden kan sige, at man skal tage hjem. Jeg vil skabe et trygt miljø med nultolerance over for stoffer, og hvor der hverken er slåskampe og drama. Forældre skal kunne være trygge ved, at deres børn er her," fortæller Malte Arensbach, der selv lige fyldt 18 år og bor hjemme hos sine forældre i Sorø.

"Jeg kender ikke Hillerød overhovedet," fortæller han, der dog ikke ser det som en hindring.

Han har i nogle år arrangeret fester for unge på gå-i-byen-steder i både Aarhus, Odense, Næstved og i København med stor succes, ifølge ham selv.

"Jeg er kendt for at starte fester steder, som jeg ikke kender. Jeg kender de unge, og jeg ved, hvad de vil have".

'Natklub-agtigt' Malte Arensbach har længe gået og ledt efter sit eget sted, for når man lejer sig ind, koster det mange penge, fortæller han.

Og det helt rigtige sted har han altså endelig fundet i de gamle Haze-lokaler.

"Det er et fedt lokale - rigtig natklub-agtigt. De unge vil ikke en bar eller et selskabslokale," siger han.

Og så ligger lokalerne centralt, der er højt til loftet og kvadratmeter nok - med plads til 600 gæster samtidigt.

Til de kommende fester kommer der også til at ske noget undervejs. Han har blandt andet talt med den populære rapper Tessa om, at hun skal komme forbi, og måske skal der være et badekar til en af festerne.

Ingen alkohol På grund af corona-virusset ved Malte Arensbach endnu ikke, hvornår han kan åbne dørene. Navnet er heller ikke helt på plads endnu. Måske skal det hedde 'Hillerøds selskabslokaler', for han vil også gerne leje lokalerne ud til for eksempel efterskoler eller gymnasier, der vil holde en fest.

Men et er sikkert: Der vil ikke blive serveret alkohol for natklubsgæsterne, hvor alle gæster skal vise ID ved indgangen.

Man skal nemlig være 25 år for at få bevilliget en alkoholbevilling. Og selv hvis han havde en, må han ifølge Restaurationsloven ikke servere alkohol for unge under 18 år, og det er netop dem, han gerne vil lave et sted til.

"Det bliver energidrikke og light øl," siger Malte Arensbach, der helst ikke vil have, at hans kommende sted bliver kaldt for et 'sodavandsdiskotek': "Så tænker man bare på en fest i folkeskolen for 10-årige," siger han.

Derfor vil det være en éntrepris på omkring 50-100 kroner og garderobebetaling, der blandt andet skal hive pengene hjem.

"Det er ikke meningen at hente et kæmpe overskud hjem," siger Malte Arensbach, der ikke har nogen invenstor.

DJ-aftenskole Et andet initiativ, som Malte Arensbach barsler med, er en aftenskole for 12-18-årige DJ-talenter.

"Så kan de komme herhen efter skole og øve i natklubben. Vi kan bygge et talent op, som vi kan få med på holdet, og klubben kan blive brugt i hverdagene," siger han, der er spændt på, hvordan hans projekt kommer til at gå, som han skal banke op, samtidig med at han går i 2.g på HHX i Slagelse.

"Jeg tror på, at det bliver en succes, selvom der er mange ting, der kan gå galt, og det kan godt være, at folk bliver træt af det om et par år".