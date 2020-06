Ny musiklærer på højskole

Christian Sorth Mogensen er 28 år, opvokset i Hillerød og bor sammen med sin hustru og deres halvandet år gamle søn i Vanløse. Christian har siden 2016 fungeret som løst tilknyttet timelærer på højskolen, men da skolens fastansatte musiklærer Ulrik Buch har ønsket at gå ned i tid, er det blevet muligt at ansætte Christian Sorth Mogensen i en deltidsstilling foreløbig for et år.