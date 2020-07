Hillerød byråd har vedtaget ny klimastrategi. Arkivfoto: Adobe Stock Foto: Martin John Bowra/mjowra - stock.adobe.com

Ny klimastrategi på plads i Hillerød Kommune

Byrådet har vedtaget kommunens nye klimastrategi

Udledningen af drivhusgasser skal reduceres væsentligt i de kommende år. Det skal Hillerød Kommune gøre sit til - og en ny klimastrategi, som byrådet vedtog 24. juni, skal sætte retningen for hvordan.

Strategien har titlen 'Sammen om klimaet' og er vedtaget af byrådet sammen med en klimahandleplan for de første to år.

"Alle skal tage ansvar, og selvom problemet for kloden er kolossalt, og vi kun er 50.000 borgere, så kan vi sætte et større positivt aftryk end vores antal tilsiger," udtaler borgmester Kirsten Jensen (S) i en pressemeddelelse.

Hun peger på, at samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder i kommunen allerede har ført til bedre miljøløsninger, som også er bedre økonomiske løsninger:

"Det kan inspirere andre. Grøn omstilling er også en økonomisk omstilling, som kan skabe arbejdspladser. Tænk bare på vindmølle-eventyret, hvor lovgivning om mål og økonomiske incitamenter skabte en stor positiv forandring," udtaler hun.

Stor fælles udfordring Også formanden for Natur, Miljø og Klimaudvalget, Louise Colding Sørensen (S), glæder sig:

"Den globale opvarmning er en stor, fælles udfordring, som vi sammen skal være med til at finde løsninger på og arbejde sammen om. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi nu har vedtaget en ny klimastrategi, som vil bringe os et stort skridt videre i arbejdet med at begrænse CO2-udslippet fremover. Og hver eneste af os kan yde vores bidrag - virksomheder, kommunen og borgerne," udtaler hun.

Klimastrategien har fire visioner, blandt andet at kommunen skal have en fossilfri el- og varmeforsyning i 2035 og en fossilfri transportsektor i 2050.

Virksomhed og geografisk Strategien er et arbejdsredskab, som skal behandles hvert andet år, så politikerne hele tiden kan følge, hvordan udviklingen går, og om der skal sættes nye tiltag i værk. Det gælder både i Hillerød Kommune betragtet som virksomhed og i kommunen betragtet som samlet geografisk enhed.

Kommunen vil arbejde på alle strenge, siger Louise Colding Sørensen:

"Vi skal, når det handler om kommunen betragtet som virksomhed, være med til at feje for egen dør, f.eks. gennem fortsat reduktion af energiforbruget i de kommunale bygninger eller være med til at påvirke markedet med de kommunale indkøb. Dernæst skal kommunen agere i vores rolle som myndighed og som medejer af selskaber - bl.a. Hillerød Forsyning. Sidst, men ikke mindst, som facilitator og medskaber af den grønne omstilling sammen med borgere og virksomheder".

Stort engagement I arbejdet med strategien har både borgere og virksomheder deltaget, blandt andet på workshops og med høringssvar.

"Jeg har oplevet, at der gennem hele forløbet har været et stort engagement fra alle. Blandt andet på de workshops, der er blevet afholdt undervejs med virksomheder og borgere. Det vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for. Det voksende engagement omkring klimaudfordringen skal vi bygge videre på. Forhåbentligt vil det også blive til mange flere samarbejder på kryds og tværs, når strategiens vision skal omsættes til virkelighed gennem de konkrete handleplaner," siger Louise Colding Sørensen.

Læs klimastrategien på www.hillerod.dk/klimastrategi

