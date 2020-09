Alle er velkomne til indvielsen ved Grønnegadecentret 15. september. Arkivfoto

Ny gårute indvies ved Grønnegadecentret

Seniorernes fritidshus inviterer til indvielse af Grønnestien

Hillerød Posten - 07. september 2020 kl. 05:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

GrønnegadeCentret er, efter delvis nedlukning grundet COVID-19, atter ved at genfinde sig selv og har igen åbnet for de mange forskellige aktiviteter, der tilbydes alle 60+-borgere i Hillerød.

Tirsdag den 15. september kl. 10-12 sættes fokus på nogle af de udendørsaktiviteter, der foregår i GrønnegadeCentret. Der er etableret en gårute på en kilometer med start og mål fra centret. Den bliver indviet under navnet "Grønnestien", og meningen er, at medlemmer kan benytte sig af en lille gåtur før, under eller efter, at man har deltaget i for eksempel et foredrag eller anden aktivitet.

På ruten kan man sammen med andre lige runde verdensbegivenhederne, samtidig med man får rørt sig lidt, fortæller Erik Ingerslev, som er bestyrelsesformand.

Prøv krolf eller petanque GrønnegadeCentret har som et af sine indsatsområder at øge lysten blandt medlemmer til at dyrke mere motion.

Ud over en tur på Grønnestien vil der være mulighed for at prøve kræfter med at spille petanque eller krolf på den nyetablerede 12 hullersbane. Der vil være musik og sjove indslag samt mulighed for at købe drikkevarer, frugt og sandwich fra cafeen, der i dagens anledning er rykket udenfor.

Der er tale om et åbent arrangement, hvor alle er velkomne.