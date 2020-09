Ny fuglekonge har nu indtaget tronen

Grundet corona har Frederiksborg og Omegns Fugleskydningsselskab måtte flytte den årlige skydning fra maj måned til slutningen af august. Her blev årets fuglekonge fundet og kronet. Det blev Peter Patrick Leerbech-Holst.

"Som traditionen byder mødtes de festklædte brødre i strålende sol ved indgangen til Frederiksborg Slot klokken 8.00. Med Frederiksborg Drabantgarde i front gik skydebrødrene ad den traditionelle rute gennem den endnu ikke helt vågne by. Som vanligt gjorde optoget stop ved Restaurant Møllen, hvor restauratør Gine og Tommy Bruzdevixz beværtede alle med en dram. Derefter gik alle ad ruten til Torvet, hvor der var fotografering ved statuen af Frederik d. VII. Efter fotograferingen gik turen atter tilbage til Restaurant Møllen, som havde sørget for et flot morgenbord til selskabet," skriver Frederiksborg og Omegns Fugleskydningsselskab i en pressemddelelse.