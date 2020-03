Joanna Damgaard (til venstre) og Jette Hennings (bagest til højre) har åbnet Hennings/Damgaard på Frederiksværksgade. Frisørsalonen har blandt andet massagestole ved håndvasken. Foto: Martin Warming

Ny frisørsalon: Få massage mens håret bliver vasket

Hillerød Posten - 01. marts 2020 kl. 07:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jette Hennings og Joanna Damgaard slog i starten af februar dørene op til frisørsalonen 'Hennings/Damgaard' på Frederiksværksgade 11b, st.tv.

De to frisører har tidligere arbejdet sammen, og nu har de altså besluttet sig for at slå pjalterne sammen og åbne deres helt egen frisørsalon.

"Det er en drøm, vi begge to har haft i et stykke tid, og da lokalet her blev ledigt, slog vi til med det samme," fortæller Joanna Damgaard.

Der har tidligere ligget en ostebutik, Borup Ost, i lokalet, der nu er blevet forvandlet til en topmoderne frisørsalon med massagestole ved hårvasken, flotte farver på væggene og god kaffe.

"Vi har brugt tre måneder på at sætte lokalet i stand, og vi er faktisk ret tilfredse med resultatet. Familie og venner har virkelig bakket op om projektet, og det er vi bare så glade og taknemmelige for," siger Jette Hennings.

For hele familien Hos Hennings/Damgaard kan hele familien blive klippet.

"Vi sætter en ære i at have god tid til kunden, og det betyder blandt andet, at vi ikke løber fra den ene kunde til den anden," siger Jette Hennings.

Hillerøds nye frisørsalon har som udgangspunkt ikke faste åbningstider.

"Vi er ret fleksible, og vi prøver at imødekomme vores kunders ønsker. Det vil sige, at der også er mulighed for, at man kan blive klippet om morgenen eller om aftenen, hvis det er det eneste tidspunkt, man har tid på. Det skal selvfølgelig aftales med os på forhånd, men man er meget velkommen til at kontakte os og høre om mulighederne," siger Joanna Damgaard.

Hos Hennings/Damgaard kan man også købe forskellige produkter til håret - blandt andet det amerikanske mærke Oribe, der kun forhandles hos frisører, og Zenz, der er svanemærket.

Den nye frisørsalon på Frederiksværksgade 11b har i øjeblikket en række åbningstilbud på både behandlinger og produkter.

