Ny fotoudstilling: Joachim Adrian søger efter det ægte øjeblik

"Den vigtigste erfaring, han har med sig i arbejdet, er, at et portrætfotografi kun tilnærmelsesvis kan formidle essensen af et menneske - aldrig fuldt ud. Derfor søger Adrian ikke at vise det "ægte" menneske bag facaden, men derimod det ægte øjeblik, som kan opstå, når personen pludselig viser en uventet og afgørende side af sig selv.

"'There is a crack in everything. That's how the light gets in'. I mine portrætter er det lyset fra denne sprække ved et menneskes personlighed, som jeg prøver at fange. Det er den umiddelbare og flygtige fornemmelse af mennesket, jeg jager, uanset hvem jeg er hjemme hos".