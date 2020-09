Ny, farverig udstilling i Kunsthuset Annaborg

Så er der nyt på væggene. 10. september åbnede Kunsthuset Annaborg dørene for udstillingen 'Hvad farver kan'. Udstillingen består af værker af fem kunstnere, der dyrker både farver og form i et rigtig spændende samspil.

Christine Anna M B Gejlsbjerg maler i mange forskellige formater. Hun maler i serier, som kan være meget forskellige. En serie kan være på to billeder, men kan også være på 120. Dette giver mulighed for forandring og for at bruge forskellige teknikker. Hun strækker fra at være naturalist, symbolist, til abstrakt og andet ikke defineret. I denne udstilling vises der først og fremmest billeder, inspireret af den kendte Wiener arkitekt og maler Hundertwasser.