Se billedserie Det er på denne strækning i bymidten, at der i tre måneder vil være en cykelgade, hvor cyklisterne har fortrinsret til hele vejen. Luftfoto: Hillerød Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Ny cykelgade skal øge trafiksikkerheden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny cykelgade skal øge trafiksikkerheden

Forsøget varer tre måneder på Helsingørsgade og Østergade

Hillerød Posten - 22. april 2020 kl. 05:42 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra omkring maj måned kan cyklister boltre sig på strækningen mellem Bakkegade og cykelstien på østergade i tre måneder.

Læs også: Hundredvis af paller stjålet fra Novo Nordisk

Udvalget for arkitektur, byplan og trafikudvalg har nemlig på deres møde besluttet at lave et forsøg med en såkaldt cykelgade for at øge cyklisternes trafiksikkerhed.

At strækningen bliver en cykelgade betyder, at det er cyklisterne, der har fortrinsret til hele vejen på den i alt 190 meter lange strækning.

"Der er mange, der har skrevet til os, at de som cyklister føler sig utrygge der," siger Dan Riise (V), formand for arkitektur, byplan og trafikudvalget i Hillerød Kommune.

"Der er et kæmpe problem for cyklisterne, når de kommer fra Bakkegade og ned i det smalle kryds ved Nordre Jernbanevej, og indtil der kommer noget bredde igen. Det er et smalt stykke, og der er ikke plads til at lave cykelstier," siger Dan Riise.

Max 30 k/m Der må stadig køre biler og andre motorkøretøjer, men de skal holde tilbage for cyklerne og må max. køre 30 kilometer i timen.

"Vi tror og håber på, at vi kan gøre det på den her måde, for alternativet er at lave ensretning eller lukke den. Men det kan Hillerøds trafik ikke bære, for der er så mange, der bruger strækningen som gennemkørsel," siger Dan Riise.

En cykelgade kan altså være en alternativ løsning, hvor bilisterne stadig kan køre på strækningen, men hvor sikkerhed er øget for cyklisterne.

Skilte på vejen For at trafikanterne bliver opmærksomme på, at de kører på en cykelgade, vil der blive malet på vejen og sat skilte op. Det vil blive gjort hurtigst muligt, oplyser udvalgsformanden.

Forsøget kan danne grundlag for at etablere en permanent cykelgade, hvis det viser sig at være en succes i evalueringen. Det politiske udvalg vil i det tilfælde medtaget ønsket til efterårets budgetforhandlinger i byrådet.

relaterede artikler

Hillerød Kommune har 75 registrerede coronasmittetilfælde 21. april 2020 kl. 14:00

Kommunen lancerer ny digital platform til borgerinvolvering 21. april 2020 kl. 05:04