Ny butik fikser din computer, når den driller

Nu kan du få førstehjælp til din computer på Vølundsvej

De fleste af os har oplevet det, men de færreste af os ved, hvad vi skal gøre, når computeren ikke gider tænde, der ikke er forbindelse til internettet, eller når en virus laver koks i det hele.

Men bare rolig. Nu er hjælpen nær.

Christian Augustinus og Jesper Jensen har nemlig lige åbnet en ny afdeling af deres virksomhed ServiceIT på Vølundsvej 6 i Hillerød.

De to it-eksperter har allerede en butik på gågaden i Helsinge, som de åbnede i 2017, men nu kan hillerødborgerne altså også få hjælp, når computeren ikke opfører sig, som den skal.

"Vi kunne mærke, at vi fik flere og flere kunder fra Hillerød, og når vi talte med venner og bekendte fra området, tegnede der sig et billede af, at der var behov for en virksomhed som vores i byen. Og så ligger butikken her på Vølundsvej helt perfekt, og man kan parkere lige ved døren," fortæller Christian Augustinus, der sammen med sin partner har over 40 års erfaring med IT.

"Vi har begge to arbejdet med IT i 20 år, og da vi var kolleger på en skole i Helsinge, hvor vi gik og lavede IT, voksede drømmen om at åbne noget sammen sig større og større. Vi kunne fornemme, at der var et stort behov for IT-hjælp blandt alle mennesker - lige fra de unge gamere, skoleeleverne, der har problemer med deres computer, og ikke mindst de ældre. Til at starte med var det meningen, at vi primært skulle arbejde med erhverv, men det viste sig hurtigt, at der også var et stort behov for IT-hjælp blandt private," fortæller han.

Startede fra bunden De to partnere startede helt fra bunden, da de åbnede butikken i Helsinge i 2017.

"Vi malede selv, vi lagde selv gulvtæpper på, og vi købte møbler på Den Blå Avis. Det er lidt den samme måde, vi har gjort det på her i Hillerød. Vi har ikke de store armbevægelser, og vi skal ikke være et kæmpestort verdensfirma med 1.700 ansatte. Vores navn, ServiceIT, siger alt, men service er desværre tit en by i Rusland, men det betyder alt for os. Vi vil have, at alle vores kunder - både private og erhverv - får en god og positiv oplevelse hos os, og det er ikke noget, jeg bare siger. Det er virkelig det vigtigste for os, og vi ved, hvor meget det betyder for vores kunder," siger Christian Augustinus.

Et sprog man forstår Hos ServiceIT kaster medarbejderne heller ikke om sig med smarte ord, som man kun forstår, hvis man er IT-ekspert.

"Sandheden er jo, at der er mange - selvfølgelig primært blandt de ældre - der slet ikke har lyst til at bruge en computer, men at de simpelthen er tvunget til det, fordi de skal på borger.dk eller e-boks, og så er det altså vigtigt, at de kan få noget hjælp, hvis de ikke kan finde ud af det, og at vi taler et sprog, som alle kan forstå," siger han.

"Vi arbejder på en helt anden måde, end man gør mange andre steder. Vi bestræber os naturligvis altid på at reparere en computer så hurtigt som muligt, og typisk påbegynder vi reparationen samme dag, som man indleverer sin computer, og i mange tilfælde kan man få sin computer tilbage samme dag. Det er klart, at der også er tilfælde, hvor vi skal bestille en reservedel hjem, og så kan vi selvfølgelig ikke gøre så meget, og så tager det lidt længere tid," tilføjer han.

Erhvervsaftaler Det er dog ikke kun reparation af computeren, ServiceIT kan hjælpe med.

"Vi sælger også både nye og lettere brugte computere og reservedele, og vi er også eksperter i at bygge computere til gaming. Vi tilbyder også IT-support til både private og virksomheder, og vi har allerede en del erhvervsaftaler. Også på det område adskiller vi os fra de fleste andre, da man som erhvervskunde hos os betaler et fast beløb. På den måde slipper man for ubehagelige ekstraregninger, og vores erhvervskunder er ikke bange for at ringe til os, hvis der er noget galt, for vi sætter ikke noget taxameter i gang, når de har brug for vores hjælp," fortæller Christian Augustinus.

Den nye IT-butik på Vølundsvej holder åbent alle hverdag fra klokken 10 til 17 og om lørdagen fra klokken 10 til 14.

