Se billedserie Anne Franch og Karina Sørensen slår dørene op for deres nye værksted og butik i Helsingørsgade på lørdag. Foto: Mdt

Send til din ven. X Artiklen: Ny butik: Anne og Karina slår et slag for de sjældne håndværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny butik: Anne og Karina slår et slag for de sjældne håndværk

Møbelpolstrer og sadelmager åbner nyt åbent værksted i Helsingørsgade, hvor de viser deres håndværk frem

Hillerød Posten - 12. marts 2020 kl. 06:33 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er både bælter med firben- og torskeskind, lædertasker, plaider, puder og paraplyer at komme efter i den nye butik, som slår dørene op på lørdag i Helsingørsgade i Hillerød.

Men samtidig kan de besøgende også få indblik i nogle helt særlige håndværk, som indehaverne af den nye butik med åbent værksted gerne vil slå et slag for.

Bag butikken står Anne Franch, som er møbelpolstrer, og Karina Sørensen, som er sadelmager, så i lokalerne kan de besøgende både følge med i, når Anne Franch håndsyr det nye betræk på morfars gamle lænestol, eller når Karina Sørensen bearbejder læder til et specialdesignet bælte til en kunde.

Bælter på mål Som sadelmager laver Karina Sørensen både særlige bælter, tasker og andet læderarbejde til kunderne, fortæller hun:

"Jeg laver bælter på mål til hver enkelt kunde. Man vælger selv spænde og læder, og man er med til at vælge, hvordan bæltet skal bygges op. Det kan for eksempel indeholde skind fra karper, slanger eller strudseben. Jeg laver også tasker, og jeg vil rigtig gerne lave mere jagtudstyr, for det rammer lige ned i min ekspertise med nogle svære teknikker, som jeg har lært på min uddannelse på sadelmageriskolen i Sverige," siger Karina Sørensen.

Der er ingen uddannelse i sadelmagerfaget i Danmark, fortæller hun:

"Det er et fag, som næsten er uddøet, og mange ved slet ikke, det eksisterer - at de kan gå ind og få repareret deres gamle lædertaske for eksempel. Jeg kan rigtig godt lide, at folk kan komme herind og se, hvordan alt bliver lavet i hånden. Jeg underviser også i mit fag og prøver at give min viden videre," siger Karina Sørensen.

Faldt for lokalet Anne Franch har været i gang som møbelpolstrer de sidste 10 år og har haft åbent værksted i sit hjem i Allerød Kommune. Men hun savnede at have kolleger og lavede et Facebook-opslag om, at hun søgte nogen at dele værksted med. Det opslag så Karina Sørensen, som Anne Franch kender fra Sadelmager- og Tapetserlauget, hvor de begge er laugsmestre. Karina Sørensen har de seneste fem års tid holdt til på Hundested Havn med sin butik og showroom Leather Goods.

De to begyndte at kigge efter lokaler i Hillerød sammen og var faktisk fra starten faldet for lokalet i Helsingørsgade, hvor der både er indgang fra gården og gågaden.

"Vi passer godt sammen håndværksmæssigt, da vores fag er meget tæt relaterede. Vi har også begge et stort ønske om at værne om vores fag og om de gamle håndværk og teknikker," siger Anne Franch.

Hun kender også guldsmed Charlotte Tijhuis, som har butik og værksted i Helsingørsgade og talte varmt om den lille, hyggelige gade med masser af specialbutikker.

"Vi kiggede kun i Hillerød, for byen passer os bedst, både i forhold til at jeg bor i Allerød, og Karina bor i Frederiksværk - så Hillerød ligger midt imellem, og fordi Hillerød er en stor handelsby," siger Karina Sørensen, og Anne Franch supplerer:

"Hillerød har en særlig stemning med historien omkring Frederiksborg Slot, og Helsingørsgade er et strøg på en anden måde, hvor der er en masse kvalitetshåndværk, som vi synes, vi passer godt ind i. Og så er lokalet her bare rigtig godt - det er stort og luftigt og har to facader udadtil. Her er vi omgivet af specialbutikker som både Stoltz vinforretning, Chokolademageriet, bageriet og fiskeforretningen. For mig som møbelpolstrer er det også en stor fordel, at folk kan køre helt til døren med deres møbler og parkere lige udenfor. Men atmosfæren i lokalet - at her er rart at være - er også meget vigtigt," siger Anne Franch om lokalet, hvor der tidligere lå en sengebutik.

Et hjerte for det antikke Anne Franch er uddannet traditionel møbelpolstrer og laver mest gamle, antikke møbler for private, fortæller hun.

"Det er de gamle ting, mit hjerte banker for, og jeg holder meget af dybden i faget. Vi bruger mange gamle teknikker, som har eksisteret siden spiralfjedren blev opfundet i 1800-tallet. Det er et timetungt fag, så det er omkostningsfuldt, men til gengæld får man et produkt, som kan holde til mere - og et produkt som har historien og kulturen med sig. Det kan være den stol, som man kan huske, at man sad i sammen med mormor og fik læst historier højt. Jeg sætter en ære i at lave den pæn igen og få den frem i lyset," siger Anne Franch, som udover lænestole laver for eksempel sofaer og hynder - og også har et godt samarbejde med en fletter, hvis der skulle være fletværk på møblet.

Inspirere unge Både Anne Franch og Karina Sørensen er glade for og stolte af deres fag, fortæller de:

"Vi vil gerne både løfte håndværket og vise det frem, og vi håber, at vi også kan være med til at inspirere unge til at bevæge sig ind i håndværksfagene," siger Anne Franch.

De to leder også efter endnu et par lejere i deres lokaler. Der er nemlig plads til blandt andet en kunsthåndværker mere, som kan sælge sin ting og dele værkstedstider med de to. Med tiden kommer der også events, hvor forskellige designere holder oplæg i butikken, for eksempel om produkter som luksusbarskabe og elmotorcykler.

"Vi vil gerne invitere folk ind og se vores hus - og vise dem, hvad der sker inden for dansk håndværk og design," siger Karina Sørensen.

Anne Franch og Karina Sørensen glæder sig til at åbne dørene for deres nye butik og åbne værksted på lørdag den 14. marts, hvor de mellem klokken 11 og 15 byder på lidt lækkert fra vinhandlen, bageren og Chokolademageriet.