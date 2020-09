Alan Nielsen, som er filialdirektør i Frederiksværk, bliver nu også filialdirektør i Handelsbanken i Hillerød. Pressefoto

Ny bankdirektør i Hillerød efter filiallukning

Handelsbanken i Hillerød bliver slået sammen med Frederiksværkafdelingen, hvis filialdirektør Alan Nielsen overtager det samlede område

Hillerød Posten - 15. september 2020

Handelsbanken i Hillerød får ny bankdirektør, efter banken har valgt at lukke deres filial i Frederiksværk og lægge den sammen med filialen i Hillerød.

Alan Nielsen, som har været filialdirektør i Handelsbanken i Frederiksværk siden 2012, bliver filialdirektør for den samlede filial for Frederiksværk og Hillerød. Den får adresse i Slotsgade 36 i Hillerød.

Som et led i sammenlægningen har filialdirektør i Hillerød Dennis Grouleff rykket videre til nye udfordringer i banken, skriver de i en pressemeddelelse.

Styrker rådgivningen Banken skriver selv i pressemeddelelsen, at de samler filialerne for "at styrke kunderådgivningen".

"Vi har valgt at konsolidere vores filialnetværk, fordi vi tror, at vi kan levere et endnu stærkere tilbud til vores kernekunder ved at samle vores kompetencer. Et stærkt, samlet medarbejderteam i Hillerød vil kunne give kunderne endnu bedre og mere specialiseret rådgivning, både på privat- og erhvervssiden. Desuden vil det give medarbejderne bedre udviklingsmuligheder og et stærkere fagligt miljø," udtaler Alan Nielsen.

Bankforretninger digitalt Sammenlægningen af filialer afspejler den udvikling, der ses overalt i bankverdenen, hvor de daglige bankforretninger i højere grad foretages digitalt, mens kunderne primært besøger banken for at få individuel og mere specialiseret rådgivning, skriver Handelsbanken.

"Som filial kommer vi til at dække et større geografisk område, men vi fortsætter med at engagere os lokalt, både i Hillerød og i Frederiksværk. Vi møder stadig vores kunder der, hvor det passer dem bedst - vi kører ud til møder, inviterer ind til møder og kommunikerer digitalt," udtaler Alan Nielsen.

Filialen i Frederiksværk har sidste åbningsdag den 30. oktober og flytter derefter til Hillerød.

"Vi glæder os rigtig meget til at byde kunderne fra Frederiksværk velkommen i Hillerød. Alle er velkomne til at komme forbi og hilse på vores team, og vi vil stræbe efter at skabe en smidig overgang for kunderne. Vi tror, at det vil være en fordel for mange, at vi er flere kræfter til at sikre en god kundeoplevelse og høj tilgængelighed, uanset om vi mødes på telefon, fysisk eller digitalt," udtaler Alan Nielsen.

Mdt