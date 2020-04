Hvorfor er der ingen fjernsyn i sundhedscentrets værelser, spørger borger. Omsorgsudvalget vil nu købe 30 tv. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Send til din ven. X Artiklen: Nu vil politikere købe fjernsyn til Sundhedscentret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu vil politikere købe fjernsyn til Sundhedscentret

Borger kritiserer, at der ingen fjernsyn er på værelserne - men nu vil samlet udvalg skaffe fjernsyn til det kommunale sundhedscenter på Milnersvej

Hillerød Posten - 06. april 2020 kl. 17:24 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ingen mulighed for at underholde sig med hverken besøg eller en god film i fjernsynet, hvis man skulle være så uheldig at være indlagt på Hillerød Kommunes sundhedscenter på Milnersvej for tiden. For gæster må man som bekendt ikke få i denne coronatid - og der er heller ingen fjernsyn på værelserne. Kun i opholdsstuen er der et tv, men borgerne må ikke bruge stuen for tiden på grund af coronavirussmittefaren.

Det er faldet Ruth Heiberg Michaelsen for brystet, da en kvinde, hun kender, for tiden er nødt til at opholde sig på sundhedscentret, og det har hun skrevet om i et læserbrev til Hillerød Posten:

"Som situationen er lige nu, må ingen besøge de 'indsatte'. Hvis der er nogen ordentlighed til, så bør der øjeblikkelig installeres et tv på hvert eneste værelse. Ingen besøg, intet tv... Det lyder som isolationsfængsel i enecelle," skriver Ruth Heiberg Michaelsen.

Vil købe fjernsyn Hillerød Posten har bedt formanden for Omsorg- og Livskraftudvalget Christina Thorholm (Radikale Venstre) om at svare på læserbrevet - og hun tog ideen om at indkøbe fjernsyn med på omsorgsudvalgets møde tirsdag 31. marts.

"Jeg bragte problematikken op, for jeg kan godt se, at når man ligger der uden at kunne se tv, så kan tiden godt gå langsomt. Selv om det er vigtigt ikke at se nyheder om corona hele dagen - for det bliver man trist af - så er det vigtigt at have noget at underholde sig med der, når man har det skidt," siger hun.

På udvalgets møde havde de blandt andet en sag om fordelingen af nogle penge - de såkaldte værdighedsmidler, og her var udvalget enige om, at en del af de penge kan bruges til at købe 30 fjernsyn til sundhedscentret, ét til hver stue.

"Vi har nogle penge, som vi skulle disponere, så et samlet udvalg syntes, vi skal bruge en del af værdighedsmidlerne på fjernsyn," siger Christina Thorholm.

Handle hurtigt Beslutningen skal dog først op i Ældrerådet og Økonomiudvalget, men alle er enige om at indkøbet skal ske snart, siger Christina Thorholm:

"Det er vigtigt, vi får handlet på det her hurtigt - og jeg kunne ikke forestille mig, at nogen har noget imod det. Så politikerne har lyttet - og vi er meget indstillet på at finde en løsning nu," siger hun.

Sundhedscentret, som har kostet kommunen cirka 80 millioner kroner at bygge, stod klar i 2016. Det stod allerede ved indvielsen klart, at sundhedscentret er for småt - og kommunen arbejder på at bygge en udvidelse. Byrådet har desuden netop vedtaget at leje lokaler i det tilstødende FrederiksborgCentret midlertidigt for at dække lokalebehovet.