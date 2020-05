Nu slår Røde Kors' genbrugsbutik dørene op igen

"Vi er rigtig glade for opbakningen fra de frivillige, så vi nu kan genåbne. Vi har brugt tiden til ekstra rengøring samt opsætning af plexiglasskærme ved disken og i vort sorteringsrum, i håb om at både frivillige og kunder kan føle sig sikre, hvis man ellers overholder de gældende regler for at minimere smittemulighederne. Ligeledes er der sat mærker på gulvet for at minde om at holde afstand, og der er mulighed for at afspritte hænder," siger han.