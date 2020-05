Se billedserie Ikano Bolig går nu i gang med at bygge de første 22 ud af i alt 39 nye rækkehuse i Ullerød Nord. Illustration: Ikano Bolig

Nu skal spaden i jorden til nye rækkehuse i Ullerød

Ikano Bolig skyder byggeriet af 22 nye rækkehuse i det nordlige Ullerød i gang inden sommerferien

Hillerød Posten - 18. maj 2020

Selvom der kun er solgt en fjerdedel af rækkehusene, går Ikano Bolig nu i gang med at bygge nye rækkehuse, som skal stå klar til indflytning i starten af 2021 i Ullerød Nord.

"Normalt ville man sætte byggeriet i gang, når man har solgt omkring halvdelen, men vi tror så meget på, at det her er det rigtige produkt, at vi sætter byggeriet i gang nu. Så skal efterspørgsel nok komme," siger René Brandt, som er administrerende direktør i Ikano Bolig til Hillerød Posten.

Bygger 120 boliger Ikano Bolig købte i 2018 hele Cirkelbuen, som er en grund på cirka 80.400 kvadratmeter, af Hillerød Kommune, og cirka 12.000 kvadratmeter af grunden vil blive bebygget. I alt vil Ikano bygge omkring 120 boliger - og der er sat lidt under 30 parcelhusgrunde til salg, hvor folk selv kan bygge deres hus. 15 af parcelhusgrundene er solgt - og del reserveret, fortæller René Brandt. Det første prøvehus, som HHM bygger, står færdig om en måneds tid, og byggemodningen af grundene er ved at være færdig.

Første etape i gang Ikano Bolig bygger i alt 39 rækkehuse på grunden, og nu sætter de altså byggeriet af første etape på 22 rækkehuse i gang.

Der bliver både rækkehuse i ét og to plan, og de nye beboere kan flytte ind i dem i starten af 2021.

"Første spadestik bliver forhåbentlig taget inden sommerferien, og det tager cirka et års tid at bygge dem. Og de skal nok blive solgt - hvis ikke i år, så næste år. Lige nu kan vi godt mærke, at folk er afventende på grund af coronakrisen, men efterspørgslen skal nok komme, når der begynder at komme lidt flere positive nyheder ud i medierne," siger René Brandt.

Ligger naturskønt Ifølge Ikano Bolig kan det ligne lidt af et sats at skyde byggeriet i gang i denne turbulente tid med usikre fremtidsudsigter, men René Brandt peger på, at Ikano Bolig har den økonomiske styrke til at gøre det - også fordi virksomheden gerne vil være med til at holde gang i beskæftigelsen og boligmarkedet i lokalområdet.

"Nu kan man komme ud og se, hvor de nye rækkehuse kommer til at skyde op. Boligområdet ligger i naturskønne omgivelser med søer og vandhuller, hvor der er masser af luft og mulighed for at nyde naturen," lyder det fra Ikano Bolig.

Ikano Boligs område får et fælles bydelshus, og indretningen af boligerne sker i samarbejde med Ikea, hvilket skal bidrage til, at alle kubikmeter bliver udnyttet bedst muligt.

Senere bygger Ikano også 84 lejligheder, som de forventer kommer i salg i slutningen af 2020.

Rækkehusene bliver mellem 90 og 132 kvadratmeter store, mens de 84 lejligheder får en størrelse på 70-110 kvadratmeter. Parcelhusgrundene er 750-1.170 kvadratmeter store.

Ikano Bolig har også skudt byggeriet af et nyt boligområde i Greve i gang. De to boligprojekter har en samlet salgssum på over 160 millioner kroner.