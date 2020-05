Hillerød Kommunes nye arkitekturpolitik er nu endeligt vedtaget politisk. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Nu skal kommunens arkitekturpolitik ud at virke

Et enigt byråd satte flueben ved Hillerød Kommunes nye arkitekturpolitik, som blandt andet opstiller en række pejlemærker for nye byggerier

Hillerød Posten - 11. maj 2020 Af Mette Dolmer Thygesen

Bølgerne går ofte højt, når det handler om nye byggerier i Hillerød Kommune - men nu har kommunen nogle retningslinjer og værktøjer, som både forvaltning og politikere kan rette sig efter og bruge, når der skal træffes nye beslutninger om kommunens udvikling.

Et enigt byråd vedtog nemlig kommunens nye arkitekturpolitik på deres møde 29. april. Politikken er 65 sider lang og har fået overskriften 'Ny kraft til byliv'. Den indeholder en række pejlemærker for kommunens arkitektur, blandt andet at den skal passe ind i helheden, give noget til byen, fortælle videre på kulturarven, indbyde til bevægelse med mere.

Mange har medvirket Det har været et godt forløb og en spændende proces med at få udvikle tog vedtaget arkitekturpolitikken, mener Dan Riise (V), som er formand for Arkitektur,- Byplan og Trafikudvalget.

"Det har været et meget spændende forløb. Arkitektur og byudvikling er noget, der optager mange mennesker, og jeg synes, vi har arbejdet tæt og godt sammen med borgere og interessenter om at få udviklet denne her politik. Vi har haft en meget stor og populær spørgeskemaundersøgelse, hvor man har kunnet byde ind med tanker og ideer. Vi har haft borgermøder og en workshop, og jeg tror, at der er mange, der kan se sig selv afspejlet i den politik, der nu ligger færdig".

Arkitekturpolitikken gør det nemmere også fra politisk hånd at sikre de rigtige krav til det, som bygges i kommunen, fordi den giver et mere fælles sprog og en fælles forståelse af begreberne, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

"Det handler om både smukke detaljer og gode materialer, men det handler også om at stille krav til de byrum, som findes mellem husene. Med den nye arkitekturpolitik får bygherrer og kommune et værktøj til at screene projekter og sætte fokus på kvalitet i arkitekturen helt fra den tidlige proces".

Hillerød Kommune er i en udviklingstid, siger Dan Riise:

"Mange vil gerne bygge, og mange gerne vil flytte hertil, og derfor er det rigtig vigtigt, at vi også selv er meget bevidste om, hvad vi vil, og hvordan vi gerne vil se udviklingen. Jeg synes, at arkitekturpolitikken er et rigtig godt pejlemærke for, hvordan vi ønsker, at byen skal udvikle sig," siger Dan Riise i pressemeddelelsen.

Ros på byrådsmøde Flere politikere roste politikken, da den blev vedtaget, blandt andre Peter Langer fra SF, som har kæmpet hårdt for at få en arkitekturpolitik i kommunen igennem flere år.

"Den her sag er en af de helt store milepæle for SF i den her valgperiode. Vi har desværre haft flere år med byggerier, som har fået mange borgere op af stolen. Men nu tager vi skeen i den anden hånd. Nu skal det være slut med at se altaner i hovedhøjde og bygge helt ud til kantstene. Vi får nye pejlemærker , kvalitet, bevaring og byrum bliver nogle af de nye nøgleord, når vi skal udvælge og screene projekter i byen," sagde han på mødet, hvor han også ærgrede sig over, at ændringerne ikke sker fra i morgen:

"Vi har jo vedtaget nogle lokalplaner efter de gamle planer, og de skal først blive til virkelighed. Men om et år eller to skal vi gerne kunne se en forskel. Og vi har nogle arkitekter med til at holde vores næse i sporet, hvis vi skulle falde af der," sagde han.

Også Socialdemokratiets medlem af Arkitektur,- Byplan og Trafikudvalget, Mie Lausten, roste politikken på byrådsmødet:

"Vi er også rigtig begejstrede for at kunne se hvor meget, der kommet med, og hvor meget vi kan være fælles om at arbejde videre med. Vi glæder os til at tage arbejdshandskerne på og få politikken ud at virke i virkelighed.

Nyt arkitekturråd Sammen med arkitekturpolitikken har Hillerød Kommune også sammensat et nyt arkitekturråd af eksterne arkitekter, som skal bidrage til at kvalificere debatten yderligere.

Arkitekturpolitikken kan læses på Hillerød Kommunes hjemmeside hillerod.dk.