Willy Andersen går på pension og har givet nøglen til sine restaurantlokaler i Frederiksgade videre til en ny kok.

Nu skal kokken Willy nyde sit otium

Willy Andersen, som har drevet restaurant i Frederiksgade i Hillerød, går nu på pension

Hillerød Posten - 24. september 2020 kl. 05:54 Af Tekst og foto: Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter et langt liv med at svinge pander, gryder og knive siger Willy Andersen nu stop.

Kokken, som har drevet restauranten Willy's i Frederiksgade i Hillerød siden 2016, går nu på pension:

"Restaurationsbranchen er jo ikke den blideste - den kræver hårdt arbejde og lange arbejdstider. Nu fylder jeg 70 år, og det er blevet tid til pension," siger han.

Coronakrisen har ikke haft indflydelse på hans beslutning, siger han:

"Overhovedet ikke. Vi holdt lukket i tre måneder, men efterfølgende er det faktisk gået bedre end før," siger han.

Den rette tager over Willy Andersen glæder sig også over, at det er lykkedes at finde den rette til at overtage lokalerne, nemlig kokken Martin Bjørn som åbner ny restaurant der, når Willy Andersen går på pension.

"Jeg er glad for, at det er en ny mesterkok - bare 40 år yngre - der tager over. Jeg havde restauranten til salg et stykke tid, men jeg ventede på den rette, og jeg er meget tilfreds med udfaldet," siger han.

Willy Andersen blev udlært kok og tjener i 1966 og drev gennem 80'erne og 90'erne restauranten 'Egoisten' i København. Senere tog han 15 år som medejer af et it-firma, inden han valgte at vende tilbage til kokkefaget og åbne sin restaurant i Hillerød.

Han overtog i 2016 lokalerne i Frederiksgade, hvor pizzariaet La Bella Vita tidligere lå. Han har siden serveret klassisk fransk og dansk mad i Willy's, og han fortalte dengang Hillerød Posten, at det var en restaurant for "hr. og fru Danmark". Restauranten har været en succes, siger han:

"Det har været dejligt have restaurant i Hillerød. Her er nogle pragtfulde mennesker. Jeg satsede på et modent publikum - 50+ - og jeg har indtryk af, at de har haft glæde af mig, som jeg har haft glæde af dem. Her er nogle fantastiske kunder, og der blev taget rigtig godt imod mig i byen. Nu hvor jeg stopper, har jeg oplevet, at mange er kede af det og ærgrer sig, men sådan er det jo. Tiden er inde, og det er det rigtige tidspunkt for mig at stoppe nu," siger han.

Nyde tilværelsen Han glæder sig til at nyde sit otium:

"Jeg har det godt med det. Jeg har forberedt mig på det de seneste fem år her i Hillerød, og jeg glæder mig. Jeg skal bare nyde tilværelsen, slappe af - og prøve hvordan det er holde ferie igen," siger han.

Willy's har sidste åbningsdag lørdag den 26. september. Den nye restaurant, som kommer til at hedde 'Teddys by Bjørn', åbner i lokalerne den 13. oktober.

