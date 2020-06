Nu skal du bestille tid for at komme på rådhuset

Du kan risikere at komme til at vente, hvis du møder op på rådhuset i Hillerød uden at have booket en tid på forhånd. Arkivfoto: Redaktionen

Hillerød kommune indfører tidsbestilling på rådhuset

Hillerød Posten - 13. juni 2020

Når Hillerød Rådhus åbner mandag 15. juni, skal man bestille tid.

Reglerne er fortsat sådan, at der ikke må være samlet for mange mennesker på én gang i venteområdet på rådhuset, og derfor skal man i forvejen have bestilt tid på www.hillerod.dk under "Borgerservice", hvis man skal have nyt pas, kørekort eller har andre ærinder i Borgerservice.

Hvis du alligevel er kommet af sted uden tidsbestilling, kan du bestille en tid ved indgangen, men du risikerer en del ventetid, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Mindske smittespredning For at der ikke kommer til at sidde for mange mennesker og vente i borgerservice, kan man først komme ind på rådhuset 15 minutter før sin tid.

"Vi skal alle sammen være med til at mindske smittespredningen, også selvom vi går mod mere almindelige tider. Derfor laver vi nu disse forholdsregler, hvor man skal have en tid og højst må sidde 15 minutter i borgerservice og vente. Vi er klar over, at det kan give lidt uro i starten, men forventer, at det er et spørgsmål om, at vi lige skal vænne os til at bestille tid, ligesom vi gør, når vi går til lægen eller frisøren," udtaler kommunaldirektør Erik Nygreen i meddelelsen.

Tiden kan bestilles på www.hillerod.dk under borgerservice. Spørgsmål kan stilles til Kontaktcentret på 72 32 00 00 i kommunens telefontid.

Skal man til møde på rådhuset med en sagsbehandler, gælder samme regler - man melder sin ankomst ved indgangsdøren. Den sagsbehandler, man har møde med, bliver derefter adviseret via sms og kan hente en ved døren.