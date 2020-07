Nye tiltag skal gøre reglerne for kørsel i gågaderne mere kendt for både beboere, butikker og vareleverandører. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Nu skal det være slut med ulovlig kørsel i gågaderne

Nye pixiudgaver af gågaderegulativ skal gøre det tydeligt, hvad der tilladt i gågaderne og på Torvet i Hillerød

Hillerød Posten - 16. juli 2020 kl. 06:19 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alt for mange biler og lastbiler kører gennem Hillerøds gågader uden for det tilladte tidsrum.

Derfor vedtog byrådet i september sidste år et nyt gågaderegulativ, som nu bliver ført ud i livet i et samarbejde mellem kommunen, Hillerød Byforum og Nordsjællands Politi. Samtidig bliver der gjort en stor indsats for at gøre både beboere, butiksindehavere og håndværkere opmærksom på de nye regler, fortæller byforums direktør Erik Helmer Pedersen.

"Det er lidt voldsomt, hvis man som butiksindehaver, beboer eller vareleverer får et regulativ på 41 sider stukket i hånden. Så vi har i stedet lavet seks pixiudgaver - med ikke ret mange linjer og mange billeder - som vi kan dele ud, så alle ved, hvordan de skal opføre sig i gågaderne. Politiet og p-vagterne er med, så ingen på nogen måde skal være i tvivl om reglerne".

Kør ud ved første lejlighed De seks pixiudgaver er udarbejdet til detailhandlen, beboere og ejendomsejere, håndværkere, behandlere og speciallæger og til Hjemmeplejen og madleveringen, forklarer han.

Gågaderegulativet betyder også, at beboere og andre med lovlig kørsel i gaderne skal køre ud fra gågaden ved "først givne lejlighed". Alle beboere får et brev og et kort i deres e-boks, hvor de kan se de forskellige udkørsler.

Generende For der er for mange biler i Slotsgade, på Torvet og i Helsingørsgade, mener formanden for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget Dan Riise (V):

"Der er generelt for meget trafik på Torvet og i Hillerøds to gågader. Det er generende, og det ødelægger også indtrykket af at kunne slentre stille og roligt gennem gaderne, når der er for mange, der enten ikke kender reglerne eller er ligeglade med dem".

I Hillerød Byforum får de også mange henvendelser om trafik uden for de tilladte tidsrum, forklarer Erik Helmer:

"Det her er altså gågader, og vi vil bevare dem som sådan. Vi får mange henvendelser og klager over for mange biler i gaderne, og det har været et stigende problem. Så nu strammer vi op, så vores gågader igen kan blive gågader".

Udvider tid for varekørsel Med det nye gågaderegulativ er Frederiksgade ikke længere ensrettet, så bilisterne også kan køre ud af Slotsgade der. Samtidig skal der indrettes nye afsætningspladser til mindre varebiler fire steder, tæt på gågaderne.

Til gengæld bliver tidsrummet for lovlig varekørsel udvidet fra klokken 11 til klokken 12 på hverdage og fra klokken 9 til klokken 10 på lørdage.

"Det har været lovløsheden, der har præget bybilledet, og flere og flere små varebiler kommer og afleverer varer i gågaderne. Men vi syntes, det var et lidt for lille vindue, de havde til at levere varer i, så nu udvider vi det lidt, men sætter så til gengæld ind mod at stoppe kørsel uden for den tilladte tid. Nu bliver der en bedre regulering," siger Erik Helmer Pedersen, som understreger, at de nye regler er noget, som alle står sammen om:

"Det er ikke nogen i forvaltningen, som har siddet alene og besluttet det her. Vi har butikkerne, ejendomsejerne, de liberale erhverv og så videre med - og alle har siddet om et bord og nået frem til noget, som kan passes ind med alle".

Skal tydeliggøres Ændringerne i det nye regulativ er ikke kæmpe store, siger han:

"Men det vigtige er, at de bliver tydeliggjort. Vi skal vide, hvilken vej vi går, og hjælpe hinanden til at få nogle gågader uden for meget unødig trafik. Nu får man en masse muligheder for at gøre dem, der gør noget forkert, opmærksom på det, så de kan sige, 'ups, det må vi gøre anderledes'".

Pixiudgaverne af det nye gågaderegulativ er blevet delt ud i Hillerøds butikker, mens ejendomsindehaverne får dem via epost.

"Nu sætter vi fokus på det og får også en bedre skiltning. Vi får så meget oplysning om det som muligt, så alle bør være fuldstændig klar over, hvad det her indebærer. Det her er noget, vi har ventet på længe, så jeg er rigtig glad for det sker nu," siger han.

Nyt gågaderegulativ

Ændringerne betyder blandt andet at:

Frederiksgade er blevet dobbeltrettet, så modkørende biler med forsigtighed kan passere hinanden. Lastbilkørsel er forbudt.

For at minimere, at der til tider er ulovlig varekørsel efter kl. 12, indrettes pladser til mindre varebiler til af- og pålæsning tilladt i 30 minutter ved/på IRMA-porten, Søndre Jernbanegade/Kannikegade, Frederiks Torv og Møllestræde tættest ved gågaden.

Tidsrummet for tilladt varekørsel i gågaderne udvides til kl. 12 (før kl. 11) på hverdage og kl. 10 (før kl. 9) på lørdage.

Det er desuden blevet tydeliggjort, at:

Færdsel i begge retninger gennem IRMA-porten er tilladt.

Helsingørsgade og Slotsgade er ensrettet med skiltning af mulighed for udkørsel fra gågaderne ved Frederiksgade og IRMA-porten og retningspil i belægningen ved Fisketorvet.

Kundekørsel til private parkeringsarealer er ikke tilladt.

Renovation og arbejdskørsel under visse forhold ikke kræver tilladelse fra kommunen, ligesom udrykningskørsel udvides til også at omfatte patruljekørsel, som ellers i dag kræver tilladelse fra kommunen.

Af- og påsætning for gangbesværede med bil eller taxi, som skal til konsultation hos læge, er tilladt.

Indehavere af handicapparkeringskort må parkere i op til 15 minutter uden for afmærkede båse.