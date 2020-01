Nu må Hillerød Fodbold skrive kontrakter med sine spillere

Hillerød Fodbold har blandt andet skullet aflevere et budget og lave en beskrivelse af klubbens ungdomsafdeling til Divisionsforeningen for at blive godkendt som kontraktklub.

"Det er et skridt på vejen ind i den professionelle verden. Vi er stadig en amatørklub, og der er ikke nogen, der står overfor en fuldtidskontrakt i Hillerød Fodbold lige nu, men det er essentielt, at vi nu må skrive kontrakter med spillerne, i forhold til den vision og målsætning vi har om at spille i 1. division indenfor en overskuelig årrække," siger Jackie Rasmussen til Hillerød Posten.

Det er Divisionsforeningen, der har givet Hillerød Fodbold grønt lys til at indføre kontraktfodbold, og det betyder, at den lokale fodboldklub, der spiller i 2. division, nu kan gå ud og skrive kontrakter med spillere.

Sports- og salgsdirektør Jackie Rasmussen kalder det for et skridt på vejen ind i den profesionelle verden, at Hillerød Fodbold nu må skrive kontrakter med sine spillere. Foto: Martin Warming

Kommer ikke af sig selv

Den største fordel ved at være kontraktklub er ifølge Jackie Rasmussen, at Hillerød Fodbold nu får mulighed for at betale sine spillere for at fokusere på at spille fodbold.

"Det betyder jo, at vi kan 'købe' nogle spillere fri, så de ikke behøver at tage et fritidsjob. Vi træner tre gange om ugen og spiller kampe, og det kan være svært at passe et fritidsjob ind i det," siger Jackie Rasmussen, der samtidig understreger, at der ikke er nogle, der står overfor kontrakter på hverken 20.000 eller 100.000 kroner om måneden.

Men der skal selvfølgelig nogle penge i kassen, hvis Hillerød Fodbold skal til at betale nogle af spillerne for at spille fodbold.

"Vi har brug for lokal opbakning til den rejse, vi er på i øjeblikket. Der er heldigvis rigtig mange virksomheder, der har lyst til at bakke op om vores projekter, men vi har brug for endnu flere. Og meget gerne nogle af de store virksomheder," siger Jackie Rasmussen.

Hillerød Fodbold arbejder også på at etablere Hillerød Fodbold Akademi i øjeblikket, og det kommer heller ikke af sig selv, siger Jackie Rasmussen.

"Vi vil også kunne tilbyde de unge mennesker i byen en masse muligheder, og vi kommer aldrig til at gå på kompromis med bredden. Aldrig nogensinde. Der skal være plads til dem, der vil rende og spille lidt fodbold for sjov et par gange om ugen, men der skal også være plads til dem, der vil træne fem gange om ugen, og det koster også nogle penge, og der har vi virkelig brug for den lokale opbakning," siger sports- og salgsdirektøren til Hillerød Posten.