Politikerne har både sparet penge ved at indføre sampasning i fem dagtilbud i to uger i sommerferie - men også tilført millioner til personale i dagtilbuddene. Arkivfoto: Adobe Stock Foto: Marko Poplasen/poplasen - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Nu kommer der lukkeuger i dagtilbuddene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kommer der lukkeuger i dagtilbuddene

Fremover skal børnene i Hillerød Kommunes dagtilbud passes sammen i fem institutioner, mens de andre holder lukket, i ugerne 29 og 30 i skolernes sommerferie

Hillerød Posten - 16. september 2020 kl. 05:42 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Langt de fleste vuggestuer og børnehaver i Hillerød Kommune vil fremover holde lukket i to uger af sommerferien.

Det er del af de foreslag, som politikerne tog med i budgetforliget for 2021-2024. Sampasningen i to uger i sommerferien kan spare kommunen for en udgift på lidt under fem millioner kroner, men bliver gennemført samtidig med, at politikerne har valgt at tilføre området 6,5 millioner kroner om året til øget normering i dagtilbuddene.

I det hele taget har forligspartierne, Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten, vægtet kernevelfærden højt, sagde de, da de fremlagde budgetforliget mandag morgen på rådhuset.

"Det har været vigtigt for os at prioritere kernevelfærden, især børn, unge, ældre og familier. Vi er rigtig glade for, at vi i år har tilført 20 millioner kroner mere til de områder," sagde Thomas Brücker fra Socialdemokratiet.

Uger med færrest børn Også Rikke Macholm glædede sig over tilførslen til børneområdet:

"Vi har et ønske om at indføre minimumsnormeringer i dagtilbuddene, og vi er kommet et lille stykke hen ad vejen," sagde SF'eren, som fremhævede de to lukkeuger i ugerne 29 og 30 som et tiltag, som kan bidrage til at hæve normeringen i årets andre uger:

"Vi laver sampasning i de to uger, hvor der er mindst søgning til dagtilbuddene. Man kan fortsat få passet sit barn i de fem dagtilbud, som er åbne. Men de øvrige holder lukket, og dermed kan vi spare noget personale. Hvis alle institutioner skal holde åbent i ferietiden, hvor der kommer ganske få børn, skal vi bruge temmelig meget personale på det, fordi der altid skal være mindst to på arbejde hvert sted. Så ved at holde lukket i de uger, får vi samlet nogle personaletimer, som vi kan benytte i den øvrige tid af året. De stillinger, vi sparer ved det, er stadig med i budgettet, så det skal ikke ses som en besparelse, men som en flytning af ressourcer," sagde hun.

Også Radikale Venstres Christina Thorholm nævnte tilførslen til børneområdet i sin budgettale:

"Vi glæder os over, at vi er på vej mod minimumsnormeringer i dagtilbuddene. Vi har fundet en anselig sum," sagde hun og

Og Enhedslistens Tue Tortzen glædede sig over de ekstra penge til børneområdet.

"Vi havde gerne set en noget højere bevilling, men det er et skridt i den rigtige retning. Vi lapper lidt på de nedskæringer, vi har foretaget tidligere. Minimumsnormeringerne er stadig målet," sagde han.

Der vil stadig være et kendt ansigt fra barnets egen institution, som følger med over til feriepasningen i nye rammer, lovede politikerne, så forældre skal ikke frygte, at deres barn skal passes af helt fremmede i de to lukkeuger, sagde borgmester Kirsten Jensen (S)

"Der vil være kendt personale i institutionerne. Det bliver ikke som i gamle dage, hvor børn fra broerne i København blev sendt i tog til Jylland med skilt om halsen".

Kan gå ud over personalet Men det kan gå ud over personalets planlægning af egen ferie, sagde Rikke Macholm:

"Det er givet, at der er noget personale, som ikke synes, det er så rart at skulle holde ferie på bestemte tidspunkter, og nogle forældre, der ikke synes, deres børn skal passes i andre institutioner. Men det giver os nogle fordele på andre områder".

Thomas Brücker var enig:

"Der kan være nogle, der synes, det er irriterende, men vi har behov for pædagoger i daginstitutionerne året rundt, og så er det ærgerligt, at vi bruger mange ressourcer i de to uger, hvor der er så få børn. Så det er en omprioritering af ressourcerne, som svarer til 15 årsværk, ud på de andre uger. Så jeg synes, der er serviceforøgelse, som forældre og børn vil mærke hele året, og som modsvarer den lille ulempe, det er at bede nogen holde ferie på et bestemt tidspunkt".

Også Christina Thorholm så flere fordele end ulemper ved lukkeugerne:

"Der er stadig fem institutioner, som holder åbent, men noget personale, der får en tvunget ferieperiode. Forældrene kan selv bestemme, hvornår de vil holde ferie, for der er pasning i alle sommerferieugerne. Det vigtigste for os, at det betyder en bedre normering i årets andre uger - for det er vigtigt, at ressurcerne bliver brugt bedst muligt. Vi skal også sikre, at børnene kan blive passet i lokalområdet, så man ikke skal køre til den anden ende af byen for at få sit barn passet," sagde hun.

Hvis kommunen skulle op på minimumsnormeringerne, skal der afsættes 10-13 millioner kroner årligt, og så meget fandt politikerne altså ikke penge til i årets budgetforlig.

Fandt penge til skolerne På skoleområdet blev der også fundet penge.

Politikerne afsatte 2,5 millioner kroner i 2022 og 2023 til specialundervisning, og de fandt desuden midler til at udskyde planlagte besparelser på specialundervisningsområdet.

De fandt også penge til, at angstforløbene Cool Kids og Chilled for børn og unge kan fortsætte.

Til gengæld bliver der sparet 50.000 kroner årligt på efteruddannelsen i skolerne.

relaterede artikler