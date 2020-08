Se billedserie Mads Bilø har fået indrettet et 250 kvadratmeter stort legerum i kælderen under Invita på Industrivænget. Her er det sønnike Vincent på snart tre år, der har fået lov til at komme med farmand på arbejde og spille flippermaskine. På racersædet ved siden af Vincent er det Dilara, der er en af de tre medarbejdere, der skal passe børnene i legerummet. Foto: Martin Warming

Nu kan ungerne spille på flipper-maskiner, mens mor og far kigger på nyt køkken

Underetagen i den lokale Invita-butik er blevet et rent slaraffenland for de små

Hillerød Posten - 16. august 2020 kl. 06:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En del af underetagen i Invita-butikken på Industrivænget i Hillerød er blevet forvandlet til et rent slaraffenland for de små.

Mads Bilø, der ejer den lokale Invita-butik, har nemlig fået indrettet et 250 kvadrameter stort lokale med legetøj, flippermaskiner, spillekonsoller, et kæmpe lærred til at vise film på, musikanlæg og meget, meget mere.

Her er det meningen, at små som store skal kunne hygge sig, mens mor og far kigger på nyt køkken.

"Vi må bare erkende, at børn ikke synes, det er særlig sjovt at kigge på nyt køkken," lyder det fra Mads Bilø, der har ansat tre medarbejdere, der på skift skal tage sig af de små poder. Rummet er indettet, så der er lidt for alle aldre, men personalet er der mest for de mindre, fortæller Mads Bilø.

"Det er i virkeligheden en gammel drøm, der nu er gået i opfyldelse. Vi talte om det allerede i 2017, da jeg overtog ledelsen efter min far, men der var bare så meget fokus på alt muligt andet. Nu er de fleste af brikkerne faldet på plads, og så har vi haft tid til at realisere drømmen om et legerum til børnene. Jeg er blevet virkelig glad for resultatet - og det håber jeg selvfølgelig også, at børnene bliver," lyder det fra Mads Bilø, der understreger, at børnene selvfølgelig stadig er velkomne til at kigge på køkken sammen med mor og far.

Legerummet er blot et tilbud. "Et kundemøde kan nemt tage et par timer, og der kan hurtigt opstå lidt stress og jag, når børnene begynder at miste tålmodigheden. Der er virkelig mange detaljer, man skal være opmærksom på, når man skal have nyt køkken, så det er vigtigt, at man kan koncentrere sig 100 procent, og jeg synes, det er bedre for alle parter, hvis vi kan tale sammen i ro og mag, mens børnene leger i kælderen. Det er et forsøg fra vores side på at være så fleksible som overhovedet muligt, og det betyder i virkeligheden også, at selve processsen bliver kortere og mere effektiv," mener Mads Bilø, der overtog ledelsen af Invita i Hillerød efter sin far, der stadig er medejer, i 2017.

"En sidegevinst er, at mine egne medarbejdere kan bruge legerummet til deres egne børn. Lokalet står her jo alligevel, og så kan det da ligeså godt blive brugt," siger Mads Bilø, der understreger, at der bliver passet godt på børnene, mens de er i legerummet.

"Det er ikke et sted, man bare placerer og opbevarer sine børn. Jeg har ansat tre meget kompetente medarbejdere, Dilara, Sanne og Hjalte, til at lege med børnene og give dem en nærværende oplevelse," siger han.

Legerummet er indtil videre bemandet onsdag, torsdag og fredag eftermiddag fra klokken 15, og hvis børnene bliver sultne, mens de voksne snakker køkkenplaner ovenpå, er det er køleskab i legerummet, der er fyldt med sunde snacks og drikkevarer, fortæller Mads Bilø.

