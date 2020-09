Nu kan flere blive corona-testet i Hillerød

20 testbiler fra de øvrige regioner er på vej til Københavnsområdet, hvor personalet vil hjælpe med at teste borgere for corona. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen glæder sig over opbakningen fra de andre regioner til at få opsporet og inddæmmet smitten:

"Vi oplever et rigtigt stort pres på testfaciliteterne her i hovedstadsområdet, og derfor er det utroligt positivt, at de øvrige regioner sender deres testbiler og personale for at hjælpe med at teste vores borgere. Det vidner om en stor fælles vilje til at prioritere ressourcerne, der hvor flest borgere har brug for at blive testet. I august hjalp vi i Region Midtjylland, og lige i øjeblikket stiller de andre regioner op for os," udtaler hun i pressemeddelelsen.