Nu kan du få takeaway-bøger fra biblioteket

Biblioteket tilbyder at lave en 'to go'-pose med materialer, som lånerne kan hente på det ellers coronalukkede bibliotek

Hillerød Posten - 18. april 2020

Hvis du har læst alle bøger på din bogreol eller er træt af læse ebøger på en skærm - så er der håb forude.

For selvom alle biblioteker holder lukket her under coronakrisen, er der et nyt tilbud fra Hillerød Bibliotekerne, som hjælper de allermest papirlæsehungrende. De tilbyder nemlig nu en 'to go'-pose med bibliotekets materialer som bøger, dvd-film eller lydbøger.

"Gode læseoplevelser og andre kulturelle oplevelser kan være en stor hjælp i forhold til at komme igennem en svær tid, hvor en stor del af befolkningen sidder hjemme alene eller med begrænset kontakt til omverden. Derfor er det et problem for mange, at biblioteket og andre kulturinstitutioner er lukkede lige nu. Vi har selvfølgelig helt fra starten forsøgt at afhjælpe problemet ved at skrue op for formidlingen på de digitale medier, men eftersom lukningen nu har fået længere udsigter, forsøger vi at hjælpe borgerne med nye tiltag," siger bibliotekschef Stine Have til Hillerød Posten.

Genre eller emne Det nye initiativ går ud på, at lånerne kan ønske en bestemt genre bøger eller fagbøger om et bestemt emne, og så finder personalet frem til nogle materialer til posen. De lover gøre deres bedste for at imødekomme ønskerne. Man kan dog ikke ønske bestemte titler, da biblioteket ikke har mulighed for at hente bøger fra andre biblioteker.

Hvis man ønsker en 'to go'-pose til sine børn, skal man præcisere, hvilke aldersgrupper bøgerne skal være til.

Man kan højst bestilles otte materialer per pose.

"Inspirationen til tiltaget kommer fra en række af landets øvrige biblioteker. Særligt flere jyske biblioteker startede allerede inden påske og har rigtig gode erfaringer for, at borgerne er glade for To go-poserne, samt at tilbuddet kan gennemføres på en sikker måde," siger Stine Have.

Sikker afhentning Når biblioteket har poserne klar, får lånerne en mail om, at de kan hente deres bøger på Hillerød Bibliotek, på Skævinge Bibliotek eller i Uvelse Dagli'Brugs. Materialerne vil være pakket i plastikposer, og personalet har vasket og sprittet hænder inden pakning af materialerne.

"Afhentningen foregår uden for biblioteket, og vi lægger vægt på, at alle anbefalinger til hygiejne og afstand overholdes. Det indebærer også, at kun få ansatte er til stede ad gangen, og de er inddelt i "pakkehold" og "udleveringshold"," forklarer Stine Have.

Biblioteket åbner samtidig for, at man hente en reservering, som man allerede har fået besked på er kommet. Der skal man oplyse reserveringsnummeret, så personalet kan pakke de reserverede materialer sammen med de øvrige materialer.

Poserne kan afhentes på Hillerød og Skævinge biblioteker mandag 12-14, tirsdag 14-16, onsdag 16-18, torsdag 12-14 eller fredag 12-14. I Uvelse Dagli'Brugs kan poserne afhentes i butikkens åbningstid.

