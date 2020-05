Nu kan corona-isolerede i Hillerød bo på hotel

Hillerød Kommune har tirsdag eftermiddag landet en aftale med Best Western Hotel Hillerød på Milnersvej om at huse de borgere, der ønsker at corona-isolere sig, men som ikke har plads nok derhjemme til at isolere sig fra resten af husstanden.

"Aftalen lyder, at vi kan indkvartere eventuelle borgere, der må have brug for det," siger Vibeke Abel, direktør for Job, Social og Sundhed i Hillerød Kommune.

Tidligere i dag oplyste Hillerød Kommune, at 1-2 husvildeboliger på Trollesbro stod klar til at huse corona-isolerede borgere, indtil man havde landet en aftale med et hotel eller et feriested.

Men husvildeboligerne er nu taget ud af ligningen, efter at aftalen med Best Western Hotel Hillerød er faldet på plads.

På regeringens pressemøde om corona-krisen i formiddags blev det fremlagt, at kommunerne skal stille hoteller, feriecentre eller lignende faciliteter til rådighed for dem, der har brug for det.

"Det er ikke sådan, at alle kan komme og sige 'jeg har corona, og jeg skal på hotel'. Man skal selvfølgelig have dokumentation for, at man har det, og at man ikke kan bo derhjemme," siger Vibeke Abel.

Der er ikke aftalt noget loft for, hvor mange corona-isolerede der kan få et værelse på Best Western Hotel Hillerød.

"Det finder vi ud af hen ad vejen," siger Vibeke Abel.

Der har indtil nu ikke været henvendelser fra borgere i Hillerød, der ønsker kommunens hjælp til isolation.