Nu kan børn gå til heltetræning på Grønnevang Skole

"For at blive den hele helt skal man lære alle sider af sig selv at kende. Det er det, børn lærer til Heltetræning. Den røde dag står for det glade humør og følelsen af at være til fødselsdag. Det er altid den dag vi starter forløbet med. Her laver vi heltebaner og taler om, hvad det vil sige at være den røde farve, som står for det utæmmede og spontane. Den gule dag står for gruppedynamik, samarbejde og omsorg for andre. Her er aktiviteterne f.eks. skuespil, sansetræning og det helt jordnære at lære at dække et bord korrekt. Den grønne farve, står for det dynamiske og eksplosive. Det er en dag med fart over feltet og seje heltebaner. Til sidst afrunder vi med blå dag, hvor vi prøver at skabe ro og koncentration. Ny farve er lig med nye aktiviteter. Det er også det, der gør undervisningen sjov og udfordrer børnene," skriver arrangørerne.