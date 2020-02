En 88-årig kvinde på Søndre Jernbanevej har været udsat for et tricktyveri. Arkivfoto

Nu igen: Kvindelig tricktyv stjal pengekasse fra 88-årig kvinde

Så har der endnu engang været et tricktyveri i Hillerød. Denne gang er det gået ud over en 88-årig kvinde på Søndre Jernbanevej.

Senere på eftermiddagen fandt lejlighedens beboer ud af, at der var stjålet en pengekasse med kontanter og et pas fra lejligheden. Den mulige tricktyv beskrives som kvinde, 35-40 år, 170 centimeter høj og almindelig af bygning med brunt, kort hår.

Onsdag gik det ud over en 89-årig kvinde på Løngangsgade, da en mand skaffede sig adgang til hendes lejlighed under påskud af, at han kom fra banken. Det lykkedes den mandlige tricktyv at stikke af med kontanter fra kvindens lejlighed.