Se billedserie Nye regler giver cafeer som for eksempel Café Vivaldi på Torvet mulighed for at udvide arealet til deres udeservering. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Send til din ven. X Artiklen: Nu får cafeerne lov til at udvide deres udeservering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu får cafeerne lov til at udvide deres udeservering

Hillerød Kommune vil lempe reglerne for cafeer og restauranters udeservering under coronakrisen

Hillerød Posten - 17. maj 2020 kl. 08:37 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi får sandsynligvis flere cafeborde og -stole at se på byens torve, pladser og gader denne sommer. Politikerne i Hillerød Kommune vil nemlig hjælpe cafeer og restauranter i denne coronatid ved at udvide mulighederne for, at kunderne kan sidde ude og spise.

Både Socialdemokratiet og Venstre har taget sagen op med kommunens forvaltning, og på onsdagens økonomiudvalgsmøde var der bred enighed om, at det er en god idé at give spisestederne mulighed for mere udeservering.

Blandt andre Venstres Thomas Elong havde taget sagen op:

"Jeg var ude at gå en tur i Hillerød og så, hvor lidt plads cafeerne har til udeservering. Dagen efter så jeg et indslag i fjernsynet, hvor nogle af Københavns restauranter fortalte, at de kunne holde åbent, men at der var en chance for, at de ikke ville af økonomiske årsager - så jeg tænkte, at hvis vi i Hillerød kan hjælpe cafeerne til at holde åbent, så kan vi både hjælpe dem og skabe mere leben i bymidten," siger han til Hillerød Posten.

Med coronarestriktionerne om afstand mellem kunderne vil der ikke være plads til så mange spisende gæster:

"Restauranterne vil jo have det svært, når der skal være afstand mellem kunderne, og de kun har plads til det halve antal gæster på deres udearealer. Nogle af dem har et meget lille areal, måske bare med et bordebænkesæt, og så er der ikke plads til mange mennesker, hvis der skal være en meter imellem dem. Den begræsning kommer til at betyde meget for deres forretningsgrundlag," siger Thomas Elong, som er formand for Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget i kommunen.

Mange arbejdspladser Når cafeer, restauranter og værtshuse vælger at åbne, kan det få betydning for, hvor meget støtte de kan få i hjælpepakkerne fra staten, så cafebranchen har udtalt til flere medier, at de må overveje nøje, hvad der bedst kan betale sig for dem - at holde lukket og modtage støtte fra hjælpepakkerne - eller tage chancen og håbe, at kunderne også dukker op, så de får en indtjening.

Men det ville være ærgerligt, hvis cafeerne ikke genåbner i Hillerød, mener Thomas Elong:

"Vi vil jo gerne sætte os ned og nyde en kop kaffe eller en sandwich i Hillerød - og nyde byen. Samtidig giver vores cafeer og restauranter mange arbejdspladser, så vi skal bakke op om dem," siger han.

Udvide med 50 procent Venstres forslag til Økonomiudvalget går derfor på, at cafeer og restauranter skal have lov til at udvide deres udeserveringsareal med 50 procent midlertidigt, mens der er særlige coronarestiktioner. Samtidig skal tidsrummet for udeservering udvides til klokken 11-20 søndag til torsdag og kl. 11-21 fredag og lørdag.

Udeserveringsarealet skal dog aftales med og godkendes af de umiddelbare naboer.

Hvis cafeen bryder reglerne, får de tildelt et gult kort 1. gang, og 2. gang fratages restauranten dispensation, lyder det i forslaget, som et enigt Økonomiudvalg bakkede op om.

"Vi ønsker politisk at sætte en ramme for, hvordan cafeerne kan leve og overleve i denne coronakrise. De skal dog ikke genere naboerne, men i disse dage skal vi være solidariske med hinanden og hjælpe hinanden, så jeg håber, der bliver opbakning til det her, også fra de nærmeste beboere," siger Thomas Elong.

Reglerne om udeservering blev behandlet på et ekstraordinært møde i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget fredag morgen, hvor udvalget bakkede op om dem. Så nu kan cafeerne gå i gang med at søge dispensationer.

Op til restauranterne Thomas Elong håber, at cafeerne vil åbne og benytte sig af de nye regler:

"Nu er det op til restauranterne, om de vil gå lidt længere for at servere for kunderne, og vi kan få mere liv i bymidten. Jeg er helt sikker på, at når vi stille og roligt åbner Danmark, så får folk lyst til at komme ud og spise middag eller drikke en kop kaffe på deres lokale sted. Og vi skal sørge for, at der er mulighed for det," siger Thomas Elong, som nu bare krydser fingre for, at vejret bliver godt, så der er mulighed for at sidde ude i løbet af sommeren.

Forslaget går på, at dispensationen indtil videre skal vare til 1. oktober.

Opfordring fra minister Også Socialdemokatiets Louise Colding har i begyndelsen af maj spurgt til mulighederne for at udvide arealerne for udeservering. Hertil har borgmester Kirsten Jensen svaret, at forvaltningen hurtigt kan se på udeserveringsarealerne, og at man for eksempel kunne bruge mere af Torvet.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har i et brev Kommunernes Landsforening også opfordret kommunerne til at se på reglerne for udeservering. Han opfordrer bl.a. kommunerne til for eksempel at inddrage fortovsarealer, opholdsarealer, torvearealer, parkeringspladser og lignende foran cafeernes lokaler, hvor det er muligt, til udeservering.