Nu får Finn Bager sin egen vej

Vejnavnet skal bruges, fordi Skanska opfører fem bygninger med i alt 106 lejligheder på adressen Frederiksværksgade 155, lige over for Netto. De nye boliger skal have tildelt adresser, men da der kun er ét husnummer til rådighed, skal der oprettes et nyt vejnavn.