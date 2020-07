Nu er de yngste fodboldspillere også kommet på græs

Holdet kaldes for 'KribleKrable-holdet' og handler om motorik, sjov og boldleg for 2-4 årige.

Målet er at give både forældre og børn en afvekslende time med boldtræning med fokus på de 18 grundbevægelser, der danner basis for barnets motorik, fortæller børnekoordinator Peter Bennett.

"Vi arbejde med motorikken og koordinationen på en legende måde. Det er vigtigt at lege, fordi det er børnenes måde at lære på," forklarer Peter Bennett, der har mange års erfaring med træning af de yngste fodboldårgange og sammen med bevægelsespædagog Fie Illum står bag klubbens måde af træne de yngste på.

"Når man er mellem to og fire år, så er den vigtigste inspirationskilde far og mor. Derfor er holdet et 'forældre og barn hold'. Og det er bare drøn hyggeligt," tilføjer holdets cheftræner Lea Falkenstrøm, der er cand. scient i idræt og til dagligt arbejder hos DGI.

Flere forskningsprojekter peger på, at gode motoriske kompetencer har betydning for børns selvfølelse og deres deltagelse i sociale sammenhænge, og at det styrker dets forudsætninger for at være fysisk aktiv. Og da Hillerød Fodbold er en fodboldklub, så er der naturligvis mange øvelser med bold med i træningen. Mikroholdet træner hver lørdag hele året rundt fra klokken 9 til 10 på Hillerød Stadion. Om vinteren træner de indendørs på Hillerødsholmskolen.