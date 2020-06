Nu bliver det nemmere at komme med borgerforslag til byrådet

Nu skal færre andre borgere end tidligere stemme for et borgerforslag, før politikerne skal behandle det på et byrådsmøde

Det bliver nu nemmere at få politikerne i Hillerød Byråd til at diskutere forslag fra borgerne.

Nu skal der nemlig kun 450 stemmer til, før byrådet behandler forslaget, hvor der før skulle være 750 borgere, som stemte for at få forslaget til politisk behandling.

Samtidig kan den nye hjemmeside www.sammenom.hillerod.dk gøre det nemmere for borgerne at komme med borgerforslag til byrådet - og at dele forslagene på Facebook og Twitter og få opbakning fra andre.

Borgerforslagene kan handle om alt det, Hillerød Kommune kan beslutte, for eksempel klimakorps på hjemmebesøg, nyttehaver i Favrholm, musik i naturen, borgere som guider for tilflyttere, unge som digitale besøgsvenner for ensomme ældre - og så videre.

I borgerinvolveringsudvalget er politikerne glade for, at det er blevet nemmere at få et borgerforslag lagt frem for byrådet, siger Øzgen Yücel (V), som er formand for § 17.4 udvalget for borgerinvolvering, i en pressemeddelelse:

"Samtidig er muligheden for at lave et flot borgerforslag med billeder m.v. blevet bedre på den digitale platform 'Sammen om Hillerød', og det er nemt at dele forslaget på sociale medier".

Udvalget håber nu, at endnu flere borgere har lyst til at få indflydelse det politiske arbejde.