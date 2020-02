Antallet af stemmer, en sag skal få for at bliver drøftet af politikerne i byrådet, sættes nu ned fra 750 til 450 stemmer. Arkivfoto

Nu bliver det nemmere at få en sag taget op i byrådet

Ikke ét eneste borgerforslag har fået stemmer nok til at blive taget op i byrådet, så nu sættes kravet til antal stemmer ned

Hillerød Posten - 26. februar 2020 kl. 18:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden den 1. januar 2018 har det været muligt for borgerne i Hillerød at få en sag taget op i byrådet. Hvis den altså får stemmer nok.

På kommunens hjemmeside kan man komme med forslag til en sag, som man mener, politikerne skal tages op i byrådet. Det kræver dog 750 stemmer at få politikerne til at drøfte en sag i byrådet, og det er der indtil videre ikke én eneste sag, der har fået.

Derfor har politikerne i Økonomiudvalget nu besluttet, at antallet af stemmer skal sættes ned.

Siden ordningen blev indført er der oprettet 32 forslag på kommunens hjemmeside fordelt på 25 forslag i 2018 og fem forslag i 2019 og to forslag i 2020. Forslagene har fået mellem 1 og 423 stemmer. Men det er ikke ensbetydende med, at ordningen ikke har været en succes, mener borgmester Kirsten Jensen (S).

"At kunne stille et borgerforslag er én af flere muligheder for indflydelse, og det kan være de andre er nemmere at bruge. For eksempel at tale direkte med et byrådsmedlem, at deltage i et borgermøde eller at stille et spørgsmål i spørgetiden. Men jeg tror på, at vi nok skal se flere borgerforslag. Nu har vores udvalg set på historikken og foreslår nogle justeringer, så det kan blive lidt nemmere. For eksempel at man ikke skal samle helt så mange underskrifter, og at vi vil stille en ny digital platform til rådighed," siger hun til Hillerød Posten.

Politikerne i Økonomiduvalget besluttede på deres møde forleden, at antallet af stemmer, en sag skal få for at blive taget op i byrådet, skal sættes ned til 450 stemmer. Det er dog stadig er flere stemmer, end nogle af de borgerforlag, der hidtil er blevet stillet, har opnået.

"Det skal være lidt mere opnåeligt at komme på dagsordenen via borgerforslag, men det skal også være noget andet end de andre muligheder for dialog og indflydelse. Derfor sætter vi tallet ned. Det kan være, at borgerne foretrækker andre muligheder for at komme i kontakt med byrådsmedlemmerne, men nu prøver vi at gøre denne nyere mulighed mere tilgængelig," siger Kirsten Jensen.

Kommunen kigger også på den tekniske løsning, så det fremover bliver muligt at dele et borgerforslag på eksempelvis Facebook - hvilket ikke er muligt i dag- så det på den måde kan opnå flere stemmer.

"Det er vigtigt, at borgerne i Hillerød Kommune har mange muligheder for at komme i kontakt med Hillerød Kommune. Denne mulighed med borgerforslag er også en mulighed for at se, hvor stor opbakning ens forslag kan få. På den måde adskiller den sig fra andre muligheder for at få indflydelse, og vi vil gerne holde flere muligheder åbne for borgerne," siger borgmesteren.

For at kunne stille et forslag, skal foreslagsstilleren bo i Hillerød Kommune, og forslaget skal være relevant i forhold til den type opgaver, som kommunen tager sig af.

I hovedstadsområdet har 12 kommuner ifølge en undersøgelse foretaget af DR i august 2019 indført mulighed for at komme med borgerforslag. Siden de første kommuner indførte ordningen i 2017 er kun tre forslag blevet taget op til politisk behandling og ét forslag vedtaget. Kravet til, hvor mange stemmer et forslag skal have for at komme i byrådet, svinger fra 40 stemmer i Allerød Kommune til 2.000 stemmer i Frederiksberg Kommune.

