Nu begynder arbejdet med ny cykelsti

Nu begynder kommunen arbejdet med anlæg af cykelstier på Frejasvej og Selskovvej, hvor 64 grundejere har måttet afgive plads

Hillerød Posten - 06. juni 2020 kl. 11:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Kommune begynder at anlægge cykelstier langs Frejasvej og Selskovvej den 22. juni.

Vejarbejdet bliver udført i etaper, og etapeplanen og den overordnede tidsplan kan ses på kommunens hjemmeside www.hillerod.dk/frejasvej, oplyser kommunen.

"For at skabe et sikkert arbejdsmiljø for vejarbejderne vil vejen blive ensrettet fra nord mod syd på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil blive opsat informations- og omkørselsskilte på strækningen i forbindelse med ensretningerne," skriver kommunen, som advarer om trafikgener:

"Det kan ikke undgås, at ensretningerne medfører gener for trafikken og beboerne i området, men vi håber på forståelse for, at vi arbejder for en mere trafiksikker Frejasvej og Selskovvej," skriver kommunen.

Det er tidligere kommet frem, at det vil koste næsten 22 millioner kroner at anlægge den 1,5 kilometer lange cykelsti.

64 grundejere på de to veje har afgivet et stykke af deres have, som kommunen eksproprierer for at få plads til cykelstien.

