Nordsjællandske billedkunstnere udstiller på Annaborg

65 billedkunstnere

På Annaborg kan man møde værker af 65 professionelle billedkunstnere, der alle er medlem af Billedkunstnernes Forbund. For at blive medlem a forbundet skal man have en anerkendt billedkunstnerisk uddannelse med afgang fra et af de tre danske kunstakademier eller en tilsvarende relevant uddannelse og udstillingsvirksomhed.