Politidirektør i Nordsjællands Politi Jens-Christian Bülow briefede pressen tirsdag om politiets foranstaltninger op til påske. Foto: Jens Berg Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Nordsjællands Politi har øget patruljering efter corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordsjællands Politi har øget patruljering efter corona

"Vi skal tage de gode vaner med os - også hvis vi tager i sommerhus i påsken," lyder det fra politidirektør

Hillerød Posten - 08. april 2020 kl. 09:37 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er flere betjente på gaden, og det vil der også være i påsken. Sådan lyder budskabet fra politidirektør i Nordsjællands Politi Jens-Christan Bülow på et pressemøde tirsdag.

"Vi har øget patruljeringen markant, vil jeg sige. Vi fortæller normalt ikke, hvor meget vi patruljerer, men der er markant flere patruljer på gaden," siger politidirektøren.

Her op til påske havde politiet inviteret pressen til en briefing oven på statsministerens pressemøde mandag aften klokken 20, hvor det blev meldt ud, at store dele af Danmark skal være lukket ned foreløbigt frem til den 10. maj, men at daginsitutioner og børn i 0. og til og med 5. klasse som de første taler hul på en genåbning af landet efter påske.

"I weekenden havde vi tilsyn ved havecentre og genbrugspladser, og her i påsken vil der i højere grad være patruljer i sommerhusområder, fordi vi regner med, at der vil være flere mennesker her end normalt. Men der er også patruljer i kredsen i øvrigt," siger politidirektøren.

Ingen bøder Det har i skrivende stund ikke været nødvendigt at udskrive bøder for at have overtrådt reglen om ikke at være forsamlet mere end ti personer for Nordsjællands Politi i den aktuelle coronasituation.

"Borgerne har været ekstremt gode til at overholde reglerne. De har været gode til at holde afstand. De har været gode til ikke at forsamle sig," siger direktøren.

"Lige om lidt er det påske, og vejret er dejligt. En del vil gerne være sammen med familien og være i sommerhus. Det er vigtigt at tage gode vaner med, når man er i sommerhuset og holde afstand og ikke forsamle sig. Nordsjælland er stort, og der er plads nok til alle. Man behøver ikke vælge de vante steder og tage den sammme iskiosk, som man plejer. Der er nok at vælge imellem," siger Jens-Christian Bülow.

"Statsministeren begyndte genåbningen af samfundet. Men der er langt igen. Vi kan kun fortsætte til næste fase, hvis vi opfører os ordentligt. Allesammen. Det gælder også borgerne i Nordsjællland.

Der er i øjeblikket ulovligt at være samlet mere end ti personer, og det har potenielt kunnet koste en bøde at gøre det. Men det har ikke været nødvendigt i Nordsjælland endnu, siger politidirektøren.

"Vi har indtil videre ikke skullet give bøder, og det er vi glade for. Vi har mange patruljer ude i denne tid, også i sommmerhusområderne, og patruljerne har bødeblokken med, og den bliver taget frem, hvis det er nødvendigt. Alle kender reglerne nu. Der er ingen undskyldning. Dette er en kraftig opfordring til at blive ved her i påsken, men også i tiden efter.

relaterede artikler

Alsønderup Fester aflyst: Idrætsforening må vinke farvel til stor pose penge 07. april 2020 kl. 18:00