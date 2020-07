Nordsjælland Håndbold udvider satsning på talenter

Nordsjælland Håndbold udvider talentsatsningen i klubben. I den kommende sæson er der et U17-hold klar, og det følges op sæsonen efter med et U19-hold. Og dét suppleres nu med begrebet ungdomskontrakt - og sådan én er netop skrevet med 19-årige Magnus Kronborg:

"Vi har fået en fin start med vores U17-hold, og vi vil derfor gerne udvide talentarbejdet. Og er glade for, at Magnus Kronborg efter nogle år i Jylland vender tilbage," siger sportschef Jørn Blom Hansen.

Magnus Kronborg begyndte som femårig at spille håndbold, og da hans far, den tidligere NH-træner Henrik Kronborg, blev træner i Skjern Håndbold fulgte sønnen med og spillede i Skjern og Grindsted, mens han gik i gymnasiet. Men nu vender han retur til Helsingør - og samtidig rykker han ind i NH-truppen, som dermed kommer op på 16 spillere til sæsonstart, idet Nicholas Lundbye Kristiansen, som blev skadet i en træningskamp for et lille år siden, først ventes klar sidst på året.