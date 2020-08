Nordsjælland Håndbold møder Mors-Thy i 1/8-finale

Dramatikken var i højsædet, da Nordsjælland Håndbold scorede sejrsmålet på kampens sidste bold lørdag 16. august i pokalkampen mod Roskilde Håndbold. Og 19. august blev der så trukket lod til næste rude: 1/8-finalen. Her får Nordsjælland Håndbold hjemmebane i Royal Stage lørdag 29. august klokken 15 mod ligaholdet Mors-Thy Håndbold.

Cheftræner Simon Dahl mener dog, at der skal mere fart på spillerne:

Håndboldklubben arbejder frem mod sæsonstarten lørdag 5. september kl. 15 mod HØJ Elite i Jyllingehallen. Og efter fire måneders coronapause gælder det om at passe rigtig godt på spillerne, så de ikke får skader ved at gå for hårdt til træningen.