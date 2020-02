Se billedserie Nordsjælland Håndbold hev sejren i hus i sidste sekund. Foto: Jan Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Nordsjælland Håndbold hev sejren i hus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordsjælland Håndbold hev sejren i hus

Nordsjælland Håndbold fik to point i hus med en sejr på 24-23 mod Lemvig-Thyborøn på hjemmebane i Royal Stage

Hillerød Posten - 04. februar 2020 kl. 14:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var spænding til det sidste, da Nordsjælland Håndbold fredag aften hev en snæver sejr på 24-23 hjem mod det andet bundhold Lemvig-Thyborøn i Royal Stage fredag aften, hvor cirka 2000 tilskuere var mødt op.

"Det var med nerverne ude på tøjet i et helt lige opgør. Det blev først afgjort i det sidste minut, da Nordsjælland fik tilkendt straffekast. Tidligere i halvlegen havde såvel Matias Campbell som Carl-Emil Haunstrup brændt på Shadrach Nsoni, men Mathias Møller tog ansvar og gjorde det til 24-23," skriver sn.dk om kampen.

Efter kampen fortsatte dramatikken dog, da Lemvig-Thyborøn nedlagde prostest, da de mente, at mindst en Nordsjælland-spiller fra bænken gik ind på banen for at juble nogle sekunder før tid, skriver tv2.dk. Lemvig-Thyborøn valgte dog alligevel at droppe protesten på grund af usikkerhed med teknikken i hallen.

"Vi mener, at der er videodokumentation for, at Nordsjælland Håndbold havde mindst én spiller for meget på banen inden sluthornet lyder, og at det derfor var korrekt at nedlægge protest i situationen. Imidlertid ser det ud som om, at der er en forsinkelse mellem haluret og hornet på nogle sekunder, og at det derfor er usikkert, om Nordsjælland Håndbold har haft en spiller for meget på banen. På den baggrund og efter en samlet vurdering har Lemvig-Thyborøn Håndbold besluttet ikke at gå videre med protesten," siger træner Anders Thomsen til TV 2 SPORT.

Nordsjælland-træner Simon Dahl medgiver over for TV2, at samspillet mellem haluret og hornet ikke sad lige i skabet fredag aften:

"Jeg oplever det sådan, at Lemvig i de sidste sekunder går i helbanepres og lader vores fløjspiller gå. Da uret slår 60:00 tager vi alle sammen et skridt ind på banen for at fejre sejren. Udfordringen er bare, at hornet ikke lyder. Det er ikke i sync med tiden, så hornet kommer først to sekunder senere. Derfor ser det hele måske lidt mærkeligt ud. Men jeg mener ikke, der er nogen sag," siger han til TV2.

Nordsjælland Håndbold ligger - efter sejren - stadig på en sidsteplads i Primo Tours Ligaen, da holdet blot har fået seks point indtil videre. Men nu ligger Lemvig-Thyborøn blot et point over i kampen om at undslippe sidstepladsen, der giver direkte nedrykning.

Nordsjælland Håndbold spiller onsdag 5. februar udebanekamp mod Holstebro klokken 20. Næste hjemmebanekamp er i Helsingør 11. februar mod Fredericia.

Mdt

relaterede artikler

Fyld Royal Stage: Nordsjælland Håndbold i vigtig kamp mod bundhold 28. januar 2020 kl. 08:56

På en øde ø fik Rikke bekræftet den måde, hun lever sit liv på 27. januar 2020 kl. 18:35