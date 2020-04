Nordsjælland Håndbold vil ikke acceptere den skrivebordsnedrykning, som blev konsekvensen af, at håndboldligaen blev stoppet før tid af coronaen. Arkivfoto: Jan Stephan

Nordsjælland Håndbold appellerer skrivebordsnedrykning

Håndboldklubben er utilfreds med, at Dansk Håndbold Forbund forsøger at lægge låg på sagen

Hillerød Posten - 21. april 2020 kl. 11:25

Nordsjælland Håndbold har mandag appelleret skrivebordsnedrykningen fra Primo Tours Ligaen til 1. division. Håndboldklubben må rykke ned uden at have spillet sine sidste to kampe i ligaen, som blev stoppet af coronavirustiltagene. Nordsjælland Håndbold skulle vinde de to sidste kampe i grundspillet for at holde liv i ligahåbet, men der blev der altså ikke mulighed for.

Nordsjælland Håndbold havde sammen med to andre berørte klubber - Odder Håndbold og EH Aalborg - bedt Udvalget for Professionel Håndbold om at genoverveje beslutningen, og svaret kom mandag, hvor Udvalget fastholder nedrykningen, skriver Nordsjælland Håndbold i en pressemeddelelse.

Efter skrivebordsafgørelsen bad håndboldklubben Udvalget om en skriftlig begrundelse for nedrykningen, og i svaret fremgik, at Udvalget mener, at det suverænt bestemmer over turneringen, og at der ikke kan klages over udvalgets beslutninger.

"Dét er Nordsjælland Håndbold ikke enig i, efter vi har fået en juridisk vurdering: Afgørelsen har så voldsomt store konsekvenser, såvel sportsligt som økonomisk, at det vil være i strid med intentionerne bag regelsættet og almindelige retssikkerhedsmæssige hensyn, hvis en afgørelse ikke kan prøves," udtaler Hans Peter Dueholm, der er direktør i Nordsjælland Håndbold.

Strid om to paragraffer Striden står om to paragraffer i Dansk Håndbold Forbund love: I §20 står, at Udvalget er "ansvarlig for tilrettelæggelse og koordinering af turneringerne i Liga og 1. division, samt landsdækkende runder af landspokalturneringen, herunder fastsættelse af kampprogrammet samt behandling af spørgsmål vedr. den programmæssige afvikling af kampene. Udvalget kan bemyndige DHF´s administration til på sine vegne at træffe afgørelse i spørgsmål om tilrettelæggelse og koordinering af turneringerne. Udvalgets, i den anledning trufne afgørelser, kan ikke appelleres".

Derfor mener udvalget, at det suverænt bestemmer.

Men af DHF's love fremgår det i §24, at "Enhver person eller organisation under og/eller tilknyttet DHF og/eller med tilsvarende retlig interesse, DHF's medlemmer eller Divisionsforeningen Håndbold er berettiget til som part at indbringe en sag for Håndboldens Appelinstans".

"At Udvalget tilrettelægger og koordinerer turneringerne handler i praksis om, at det udsender en turneringsplan og eksempelvis kan flytte en kamp til et andet tidspunkt, hvis der er TV-dækning. Ånden i §20 handler om afviklingen af turneringen. Men her afsluttes den uden at være spillet færdig, og der træffes nogle meget vidtgående beslutninger, som rammer os og to andre klubber," udtaler Hans Peter Dueholm.

Han siger videre, at det derfor er uacceptabelt, hvis ikke afgørelsen kan prøves i de appelinstanser, der er i DHF og DIF.

