Nogle børn tilbydes kun pasning 4,5 timer om dagen

Dagtilbuddene i Hillerød åbnede mandag - men enkelte af dem kan kun tilbyde pasning i 4,5 timer dagligt per barn

Der er ikke alle børn, som Hillerød Kommunes dagtilbud har kunnet tilbyde fuldtidspasning, nu hvor dagtilbuddene har slået dørene op igen.

Politikerne i Børn, Familie og Ungeudvalget har nemlig givet grønt lys for, at enkelte dagtilbud kan lave holddrift med formiddagshold og eftermiddagshold, så børnene kun tilbydes pasning i 4,5 timer dagligt.

"Det handler meget om pladsen mellem børnene - det er der, hvor sundhedsstyrelsens retningslinjer er strikse. Det betyder, at vi i nogle institutioner har en udfordring på pladsen," siger udvalgsformand Peter Frederiksen (V).

Ikke 8-10 timer Mange kommuner har svært ved at finde den nødvendige plads til, at børnene kan holde den passende afstand i dagtilbuddene. Derfor læser man også om nu, at nogle kommuner tilbyder forældrene at få betalingen for dagtilbuddene retur, mod at børnene bliver passet derhjemme.

"Vi skal jo have delt børnene op i nogle mindre legegrupper, så vi ikke risikerer at få smittet en masse på én gang. Så i nogle kommuner har de ligefrem aflyst pasningen og givet forældrene pengene tilbage. Så løser de udfordringen ved at give forældrene penge for at blive væk. Her løser vi den ved, at vi ikke giver mulighed for, at barnet kan komme i institution 8-10 timer alle steder. Vi har også på skoleområdet givet grønt lys til, at skoledagen kan slutte allerede klokken 13, så den bliver også lidt kortere," siger Peter Frederiksen.

Kun få Det er dog ganske få institutioner, som benytter sig af muligheden for holdpasning, siger dagtilbudschef i Hillerød Kommune Rikke Pihl Terkelsen. Hun er indtil videre kun blevet informeret om, at to institutioner i kommunen vil benytte sig af muligheden. Resten af dagtilbuddene kører med reduceret drift på 30 timers pasning om ugen.

"Det handler om hvor mange kvadratmeter, den enkelte institution har til rådighed. For der er jo mange krav og anbefalinger fra myndighedernes side til, hvor stor afstand der skal kunne være mellem børnene. Det er meget forskellige forhold, de enkelte institutioner har, og derfor er det politisk blevet besluttet at lægge håndteringen af situationen ud til den enkelte institution," siger hun.

Stadig fuld nødpasning Hun understreger dog, at der er fuld åbningstid - altså heldagspasning - i alle dagtilbud for de børn, hvis forældre har ret til nødpasning. Og dem blev der en del flere af, efter Folketinget i fredags aftalte, at frisører, massører, tatovører med flere kunne genåbne fra mandag i denne uge.

"Det er en stor gruppe forældre, som søger om nødpasning. Tingene forandrer sig hele tiden - fra dag til dag. Og det er kommet bag på mange, også forældrene, at de skulle starte i job mandag. Så tallene for, hvor mange børn der skal nødpasses, ændrer sig hele tiden," siger hun.

Der er nødpasning for børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige eller er ansat i en privat virksomhed, hvor de ikke er hjemsendt.

De enkelte institutioner har også haft muligheden for at udskyde åbningen af dagtilbuddet, så det ikke åbnede mandag, men Rikke Pihl Terkelsen havde i fredags, da Hillerød Posten talte med hende, ikke hørt om, at nogen dagtilbud ville udskyde åbningen.

Forældrene bliver orienteret om forholdene i deres dagtilbud via den lokale leder.