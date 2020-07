Se billedserie Instruktør David Noel Bourke, som ses forrest i billedet her, glæder sig over opbakningen fra lokale virksomheder. Blandt andre Skovgrillen har hjulpet. Her ses Frank og Annette Jensen fra Skovgrillen i sort sammen med skuespillerne Mikkel Vadsholt og Joachim Knop. Foto: Jan F. Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Nødebo-instruktør filmer lokalt: - Det er jo ét af de smukkeste steder i Danmark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nødebo-instruktør filmer lokalt: - Det er jo ét af de smukkeste steder i Danmark

Filminstruktør David Noel Bourke fra Nødebo har arbejdet med sit filmhold på sin kommende film 'Vincent' her i området

Hillerød Posten - 17. juli 2020 kl. 06:00 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis du har set filmkameraer, store mikrofoner og klaptræer i Gribskov og Nødebo den seneste uge, så er det måske filmholdet bag en kommende film med arbejdstitlen 'Vincent' i aktion, du er kommet forbi.

Bag den nye spillefilm står den 49-årige filminstruktør David Noel Bourke, som oprindeligt kommer fra Irland, men som de sidste år selv har boet i Nødebo med sin danske hustru og sine to børn. Han har også skrevet manuskriptet, som han fik inspiration til at skrive ud fra en oplevelse i sit eget liv:

"For et par år siden havde min datter nogle problemer i skolen, hvor hun blev drillet. Vi var til en masse møder, men vi oplevede, at der ikke er så meget, man rent faktisk som forældre kan gøre i sådan en situation. Så vi endte med at flytte hende til en anden skole. Men sagen har ligget i mit baghoved lige siden, og jeg ville gerne bygge en historie op omkring det," siger David Noel Bourke, som mener, at mobning og drilleri blandt børn er noget, mange kender til:

"Det er et jo et universelt tema, som man kan betragte fra mange forskellige vinkler. Nogle gange ved børn slet ikke, hvor onde de kan være mod hinanden. Så det her følsomme emne ligger mit hjerte meget nært," siger han.

Mystisk ismand I 'Vincent' er det dog ikke en pige, men en dreng, som bliver drillet. Drengen kommer fra en familie, som er udfordret, blandt andet fordi forældrene er skilt, så han får ikke meget hjælp derhjemme. Men så møder drengen en mystisk mand, som kører med en isbil, og de to danner et venskab, som bringer dem på road-trip i isbilen, hvilket leder til en del forvinklinger. Samtidig er der også noget mystisk ved manden, som er ny i byen.

Hvad det mystiske er, skal dog være en overraskelse, som må vente med at blive afsløret, til filmen når ud til publikum. For ifølge David Noel Bourke er der nogle fantasy-elementer i filmen:

"Jeg vil gerne lave en film, som voksne kan se med deres børn, og som begge nyder. Min yndlingsfilm er E.T., og jeg ville gerne skabe noget med lidt virkelighed og lidt mystik - og nogle få lidt uhyggelige scener," siger han.

Vild med omgivelserne David Noel Bourke flyttede til Nødebo fra Valby med sin familie, og han er vild med omgivelserne, som han derfor også har valgt at optage scenerne til sin nye film i:

"Det er et smukt område, og jeg synes ikke, jeg har set det så ofte i de danske biograffilm. Så jeg tænkte, 'hvorfor tage andre steder hen - hvorfor ikke bruge disse fantastiske omgivelser?'. Jeg elsker både skoven og søen, og jeg vil gerne bruge de steder i Danmark, som ikke så ofte er blevet filmet. Det her er jo ét af de smukkeste steder i Danmark," siger han.

Samtidig har han oplevet stor opbakning fra lokale sponsorer. Hansen Is har hjulpet med at fremskaffe en speciel, gammel isvogn og har leveret en masse is, og Skovgrillen har støttet op med catering til filmholdet.

Prisvinder i hovedrollen Hovedrollen i 'Vincent' spilles af Mikkel Vadsholt, som vandt prisen som bedste mandlige skuespiller Nordic International Film Festival i New York i 2018 for præstationen i Bourkes film 'Bakerman'. David Noel Bourke ville gerne samarbejde med Mikkel Vadsholt igen:

"Vi havde et rigtig godt samarbejde, som resulterede i noget succesfuldt, og filmen vandt priser over hele verden. Bagefter har vi fastholdt forbindelsen, og jeg sendte ham et af de mange manuskripter, som jeg arbejder på, og spurgte ham, hvad han syntes. Han var vild med det og med dets temaer og syntes også, de er vigtige. Så vi arbejdede videre sammen om at skabe Mikkels karakter i filmen".

Også Joachim Knop og hans søn Herman spiller med i filmen. Det forventes, at 'Vincent' får udgivelsesdato til næste sommer.