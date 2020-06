Se billedserie Carsten Dahl er blandt de optrædende i Nødebo.

Send til din ven. X Artiklen: Nødebo Kro klar med stort sæsonprogram Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nødebo Kro klar med stort sæsonprogram

37 kulturoplevelser lanceres i Nødebo

Hillerød Posten - 21. juni 2020 kl. 05:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forsamlingshuset i Nødebo er klar med programmet for sæson 2020-21 - et program som præsenterer i alt 37 oplevelser inden for både koncerter, foredrag og dans.

Programmet byder på syv fredagsaftener med musik & dans, seks klassiske koncerter og yderligere ni koncerter i andre musikgenrer. Der er seks foredrag og desuden aftener med folkedans og den traditionelle nytårsgallafest med i det nye program.

Hele programmet er sat sammen af de frivillige i forsamlingshusets kulturudvalg, som håber og tror på, at forsamlingsforbuddet giver mulighed for, at man igen kan mødes og nyde koncerter og foredrag på kroen fra slutningen af september, udtaler udvalgsformand Kirsten Aunstrup i en pressemeddelelse:

"Kulturkalenderen for sæson 2020-21 er større end nogensinde. Det skyldes, at de arrangementer, vi måtte aflyse i marts og april, er flyttet til efteråret, så det bliver et overflødighedshorn af oplevelser i den kommende sæson".

Plads til 90 Corona-krisens restriktioner kan dog sætte begrænsninger for, hvor mange der kan lukkes ind til hvert arrangement. Salen på Nødebo Kro har kun plads til 90 personer, hvis kravet om to kvadratmeter per person opretholdes. Derfor sælges der i første omgang kun et begrænset antal billetter i forsalg til hvert arrangement.

"Forhåbentlig bliver der lettet lidt på kravene, inden sæsonen starter, for der skal gerne sælges flere billetter, for at økonomien kan hænge sammen. Men vi indretter os naturligvis efter de rammer, der udstikkes", siger Kirsten Aunstrup.

Carsten Dahl og Stig Møller Blandt de kunstnere, der lægger vejen forbi Nødebo Kro, inden for klassisk musik er tenoren Stig Fogh Andersen og Trio con Brio. Michael Sunding og Mads Vinding giver Carl Nielsen et twist af jazz. Multikunstneren Carsten Dahl og Big Creek Slim optræder også.

På fredagsaftenerne med mad og musik er der salsa med Little Havana Band og rock med Stig Møller Band. Billy Cross kommer for 17. gang og lyser op i januars mørke.

På foredragsaftener kan man bl.a. møde forfatteren Karen Fastrup og hjerneforsker og jazzmusiker Peter Vuust.

Hele programmet er udførligt beskrevet på www.noedebo-kro.dk, hvor der allerede nu kan købes billetter i forsalg. Eller man kan købe et årskort og dermed få stor rabat i forhold til løssalgsprisen.

Mdt