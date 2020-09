Nødebo Kro er klar med ny sæson med flere events end nogensinde før

Så er Nødebo Kro klar til at åbne dørene for en ny sæson - en rekordsæson.

"De mange frivillige bag kulturprogrammet på Nødebo Kro har lagt hovederne i blød for at finde frem til, hvordan koncerter og foredrag kan gennemføres under de stramme krav til afstand og plads for publikum og kunstnere. Der er fundet en model, så i slutningen af september åbnes dørene til den nye sæson med flere arrangementer på Nødebo Kro end nogensinde tidligere," skriver Nødebo Kro i en pressemeddelelse.